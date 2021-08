METEO – Intensa ondata di maltempo si abbatte al nord Italia: alberi abbattuti dal forte vento nel veronese e almeno due feriti

Violenta ondata di maltempo al nord-est

Ancora in queste ore l’Italia centrale e meridionale è nel pieno della quarta ondata di calore con temperature che fanno fatica a scendere al di sotto dei 35 gradi ma qualcosa sta per cambiare e i primi segnali sono in azione in parte delle regioni centrali. Ben diversa la situazione al nord dove è tornato in parte il sole dopo una nottata tempestosa tra Friuli, Veneto e Trentino. Nella giornata di ieri il maltempo non ha risparmiato nemmeno il nord del Piemonte e la Lombardia. Un nubifragio ha colpito l’estremo nord del Piemonte con danni e disagi mentre perfino diversi feriti si registrano al confine con l’Italia ma in territorio svizzero. Situazione critica anche al nord-est dove è ancora in corso la stima dei danni. Leggi anche: Rapida rinfrescata, nel fine settimana torna il caldo su alcune regioni italiane, ecco dove

Forte maltempo al nordest, due feriti nel veronese

Si è trattata di una ondata di maltempo breve ma intensa con danni e disagi un po’ in tutto il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Stando a quanto riportato da ildolomiti.it, forti piogge hanno colpito le province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso e Venezia con allagamenti e danni ingenti. I danni più gravi sono stati determinati dal vento che è arrivato a sfiorare i 100 km/h, abbattendo numerosi alberi, cartelloni stradali e pali della luce. Il veronese è stata la zona più colpita, tanto che ha registrato anche due feriti nel corso della serata. I feriti sono due motociclisti, uno a Domegliara e l’altro a Sommacampagna, che si sono visti cadere addosso degli alberi abbattuti dal fortissimo vento. Danni ci sono state anche in alcune abitazioni con tetti parzialmente scoperchiati e alcuni incendi causati da fulmini. Moltissime le chiamate alla centrale dei vigili del fuoco, che sono stati impegnati in numerosi interventi in tutta la città. Leggi anche: Prossima settimana con Italia divisa in due? Ultimi aggiornamenti meteo

Danni e allagamenti anche nel vicentino e nel padovano

Il maltempo ha colpito duramente non solo il veronese ma anche il vicentino e soprattutto il padovano dove si è verificata una vera e propria tempesta di fulmini. Vigili del fuoco occupati in gran parte della provincia di Padova, soprattutto nella zona nord dove, oltre a liberare le strade dalle piante abbattute dal vento, hanno dovuto risolvere anche alcune situazioni di alberi e rami caduti su diversi fili dell’alta tensione. Un uomo è rimasto ferito anche nel padovano a seguito dello schianto di un trono sulla sua automobile. Non sono mancati black-out come accaduto ad esempio in alcune zone di Cittadella, sempre nel padovano. Non migliore la situazione nel vicino Friuli con danni ingenti nel pordenonese. Prossime ore ancora a rischio al nordest con altri temporali che dalle Alpi e Prealpi si potranno dirigere verso le pianure. Nel pomeriggio instabilità anche al centro Italia con qualche temporale (localmente intenso) tra Marche e Abruzzo oltre che in Appennino. Leggi anche: Tempesta di grandine colpisce l’Argentina

