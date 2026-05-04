Meteo – Aria più calda in risalita sul Mediterraneo verso il weekend con temperature in aumento, ma attenzione ancora al maltempo

Tempo in peggioramento

Salve e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede l’alta pressione in cedimento sul Mediterraneo, lasciando spazio a correnti umide di natura atlantica che si avvicinano da ovest spinte da una circolazione depressionaria in movimento sui settori occidentali del continente. Nuvolosità che infatti sta aumentando sull’Italia, con le prime piogge che stanno interessando il Nord-Ovest. Dalla serata precipitazioni in arrivo anche sul medio versante versante tirrenico.

Settimana instabile con diverse fasi di maltempo

Nel corso dei prossimi giorni il Mediterraneo sarà interessato da un flusso di correnti atlantiche, in seno al quale si muoveranno diverse perturbazioni, portando dunque della fasi di maltempo sull’Italia alternate a delle pause asciutte. Precipitazioni che interesseranno soprattutto il Centro-Nord e non sono esclusi fenomeni a carattere di nubifragio specie tra Liguria e settori tirrenici centrali.

Aumento termico verso il weekend

Stando agli ultimi aggiornamenti dei principali modelli, verso il weekend possibile affondo di una saccatura atlantica sulla Penisola Iberica, favorendo l’espansione di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centro-orientale. Questo porterebbe maggiore stabilità, soprattutto al Sud, accompagnato dalla risalita di una massa d’aria più calda che porterebbe un aumento termico anche di diversi gradi, specie sulle regioni meridionali dove i valori termici potrebbero assumere un carattere quasi estivo. Ma sul finire del weekend possibile nuovo peggioramento atlantica. Incertezza comunque ancora elevata, impossibile entrare nei dettagli. Vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.

Tendenza meteo: prima metà di maggio tra perturbazioni e risalite di aria calda

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli mostrano una prima metà del mese di maggio che potrebbe vedere la presenza di una circolazione depressionaria sull’Europa occidentale. Da qui diverse perturbazioni potrebbero raggiungere anche il Mediterraneo con maltempo soprattutto al Nord. Il tutto dovrebbe alternarsi con risalite dell’alta pressione con aria più calda dal nord Africa.

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