METEO – Arrivano i GIORNI della MERLA in ITALIA: possibile ritorno della NEVE? La TENDENZA

Meteo weekend – A seguito del fronte freddo ci aspettiamo nel fine settimana un calo delle temperature, che riporterà le temperature in media al centro-nord e sotto media al sud. Tra sabato e domenica dunque le condizioni meteo risulteranno generalmente stabili, con ampi spazi di sereno e nebbie/nubi basse persistenti al nord. Per l’ultimo giorno della Merla poi, il tempo meteorologico dovrebbe subire un nuovo peggioramento, stavolta a favore delle regioni centro-meridionali.

Meteo domani – Italia raggiunta da un veloce e modesto peggioramento: un fronte freddo porterà condizioni meteo instabili sul medio Adriatico e successivamente al sud, nella giornata di domani 28 gennaio: in questo frangente sono attese nevicate a quote di montagna, con fenomeni che nelle ore serali si abbasseranno fin verso i 600-800 metri. Neve anche in Basilicata e tra Sila e Pollino a quote di media montagna. A seguire tornerà l’alta pressione? Scopriamolo insieme!

Ultimo dei giorni della Merla con il ritorno del maltempo e della neve

Un cavo d’onda di matrice nord-atlantica potrebbe determinare un peggioramento delle condizioni meteo in italia per l’ultimo giorno di gennaio: il modello GFS ipotizza per l’inizio della prossima settimana una situazione barica caratterizzata da un vasto campo di alta pressione tra Atlantico ed Europa, con valori al suolo fino a 1040 hPa. Nuova fronte freddo in transito dunque da nord-ovest verso sud-est, questa volta un po’ più pronunciato verso ovest. Se così fosse avremo la formazione di un minimo al suolo sul Mar Tirreno con piogge, acquazzoni e neve che interesserebbero in modo più organizzato il Centro-Sud. Per saperne di più vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.