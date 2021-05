METEO – Assaggio d’ESTATE nell’ultima settimana di MAGGIO, con tempo stabile e TEMPERATURE fino a 40 gradi

Tempo instabile sull’Italia con piogge e temporali

Continua la fase instabile in questa primavera che fatica a prendere il dominio, con varie depressioni atlantiche che raggiungono l’Europa. Nell’attuale situazione sinottica una saccatura è in estensione verso l’Europa Balcanica e sta facendo confluire aria fredda in quota anche sulla penisola italiana. Nella giornata di oggi e in quella di domani avremo tempo instabile che interesserà varie regioni italiane. In quella odierna avremo piogge soprattutto sulle regioni centro-settentrionali fino a Molise e Campania, localmente anche intense ed a carattere temporalesco su Triveneto e zone a ridosso dell’Appenino settentrionale e centrale. Nella giornata di domani le piogge raggiungeranno anche il Sud, mentre continueranno a persistere sulle regioni centrali ed al Nord-Est. Saranno possibili dei temporali nelle zone interne di Lazio e Abruzzo ed anche tra Campania, Basilicata e Calabria.

Weekend con fronte perturbato al Nord ed alta pressione al Sud

Nei giorni del weekend un promontorio di alta pressione tenderà di raggiungere il Mediterraneo centrale mentre un fronte perturbato proveniente da nord ovest raggiungerà le regioni settentrionali. Tra la serata di venerdì e la giornata di sabato avremo quindi tempo instabile e piogge al Nord e parzialmente anche su Toscana, Umbria e Marche. Sul resto del Paese le condizioni meteo risulteranno stabili e con temperature in aumento. Le temperature tenderanno ad aumentare al Sud e Sulle Isole Maggiori grazie all’avvezione di aria più calda dal continente africano favorita da una saccatura sull’Oceano Atlantico diretta verso il Portogallo e che richiamerà aria da sud-ovest verso l’Italia.

Evoluzione sinottica per l’ultima settimana di maggio

Stando agli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS la saccatura atlantica con l’arrivo della prossima settimana si va ad isolare ed il minimo stazionerà tra il Portogallo e il Marocco. Il Mediterraneo e l’Italia verranno raggiunte da un promontorio di alta pressione che porterà stabilita sul territorio italiano. Nella seconda parte della settimana il minimo in quota presente a sud del Portogallo inizierà a muovere verso nord-est, entrando in fase con l’area depressionaria presente sull’Europa centrale e raggiungendo nel weekend il Nord Italia. Andiamo quindi a vedere la tendenza meteo per tale settimana.

