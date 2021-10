METEO – Assaggio d’INVERNO la prossima settimana per affondo ARTICO-MARITTIMO e ITALIA parzialmente coinvolta

Situazione meteo in Italia

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! L’attuale situazione sinottica sullo scenario euro-atlantico mostra un vasto promontorio di alta pressione che si estende dal basso Atlantico fino alla Scandinavia e Russia europea. Una vasta circolazione depressionaria si trova estesa dal Mediterraneo centrale fino all’Europa orientale e con un minimo di bassa pressione situato sulle regioni meridionali. Questo porta molta nuvolosità in transito ed anche piogge e temporali su molte regioni.

Temporali ed anche nubifragi sulle regioni Adriatiche

Come appena accennato un minimo di bassa pressione si trova situato sull’Italia meridionale portando tempo instabile al Centro-Sud con piogge e temporali. Le regioni maggiormente interessate dal maltempo saranno quelle del Sud e le regioni adriatiche. Proprio sulle regioni adriatiche i fenomeni potranno risultare molto intensi da assumere carattere di nubifragio, specie su Abruzzo e Molise e poi nella seconda parte della giornata anche sulla Puglia. Nel frattempo al Nord Italia e sulle regioni tirreniche centrali, nonostante le molte nubi in transito il tempo si manterrà asciutto.

Goccia fredda in arrivo nel weekend

L’evoluzione sinottica per il fine settimana mostra l’anticiclone delle Azzorre elevarsi in Atlantico portandosi a ridosso delle Isole Britanniche con valori di pressione al suole fino a 1030 hPa. Questo permetterà l’arrivo di una nuova goccia fredda dall’Europa orientale, la quale raggiungerà la Penisola Italiana nella giornata di domenica. Residua instabilità quindi nella giornata di sabato con piogge al Centro-Sud, ma nella notte tra sabato e domenica avremo un peggioramento delle condizioni meteo a causa dell’ingresso di aria più fredda in quota. Questo porterà alla formazione di rovesci e temporali specie sulle regioni adriatiche ma anche tra Basso Lazio e Campania settentrionale. Questo porterebbe anche il ritorno della neve in appennino fino a quote di 2000-2200 metri sempre sulle regioni adriatiche.

