METEO – ASSALTO del MALTEMPO sull’ITALIA, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Serata contrassegnata dal maltempo e con neve finanche in pianura

Una perturbazione di stampo prettamente polare marittimo sta portando fin dalle prime ore della giornata odierna un evidente peggioramento delle condizioni meteo sull’Italia. Il maltempo è accompagnato da correnti via via più fredde che hanno causato un calo importante delle temperature con la neve caduta finanche in pianura in Emilia Romagna e Marche (soprattutto zone interne). Nelle prossime ore e dunque nelle ore rimanenti di questa sera, l’instabilità abbraccerà ancora la nostra Penisola in alcuni casi continuando a portare neve finanche in pianura (scopri dove).

Domani maltempo insiste sull’Italia con neve a bassa quota

La perturbazione polare scivolerà verso meridione posizionandosi sul Mare Jonio per domani lunedì 10 gennaio e ciò porterà condizioni di persistente maltempo sul basso versante tirrenico e sul medio-basso versante adriatico. I fenomeni localmente potrebbero risultare anche intensi, specie nel foggiano. La neve cadrà comunque a quote basse in particolare sull’Appennino e sulle zone interne, ovunque comprese tra i 300/800 metri. Anche in Sicilia si attesterà generalmente sotto i 1.000 metri. Tempo che rimarrà più stabile al nord e centrali tirreniche, dove il clima risulterà comunque invernale. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Abruzzo meridionale, Molise, Puglia settentrionale e Campania orientale, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Romagna, settori orientali di Umbria e Lazio centro-meridionale, su Marche, resto di Abruzzo, Campania e Puglia, su Sardegna meridionale, Basilicata, Calabria e su Sicilia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati su Abruzzo centro-settentrionale, Basilicata orientale, Puglia centrale, Calabria ionica centrale e meridionale tirrenica e sulla Sicilia settentrionale settore centro-orientale. Nevicate: mediamente sopra i 400-600 m su Abruzzo meridionale, Molise, Campania orientale e Puglia garganica con apporti al suolo moderati, abbondanti sui settori adriatici con quota neve temporaneamente a quote più basse; mediamente sopra i 500-700 m su Romagna, Umbria orientale, settori orientali del Lazio centro-meridionale, Marche, Abruzzo centro-settentrionale, Basilicata e resto della Campania con apporti al suolo deboli o localmente moderati; mediamente sopra i 700-900 m su Calabria e Sicilia con apporti al suolo deboli o localmente moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in locale sensibile diminuzione al Sud e sull’Abruzzo. Venti: da forti a burrasca settentrionali su Sardegna, Sicilia, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Lazio centro-settentrionale, in estensione al resto del Centro-Sud peninsulare, con locali rinforzi di burrasca forte sui settori appenninici, su quelli costieri peninsulari, sulle due isole maggiori e sulla Puglia. Mari: agitati il Mare ed il Canale di Sardegna ed il Tirreno, molto agitato lo Stretto di Sicilia, tra molto mosso e localmente agitato l’Adriatico, molto mossi i restanti bacini. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

