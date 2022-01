METEO – Giornata INVERNALE per l’ITALIA con PIOGGIA e NEVE anche nelle PROSSIME ORE, ecco dove

Giornata pienamente invernale sull’Italia

Come avevamo ampiamente pronosticato più volte nel corso di questa settimana, le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola si evidenziano diffusamente instabili, in particolare sulle regioni centro-meridionali e in Emilia Romagna. La perturbazione è accompagnata da correnti molto fredde di natura polare marittima che hanno portato peraltro nevicate fino a quote bassissime, di pianura e in alcuni casi fin sulle coste.

Neve su riviera romagnola, pianure dell’Emilia Romagna e delle Marche

In particolare episodi di neve in pianura si sono registrati fino in pianura in Emilia Romagna e fin sulla riviera romagnola, oltre che sulle zone interne delle Marche, dove anche qui comunque qualche fiocco è sceso fin sulle coste settentrionali. Generalmente nevicate fino a quote molto basse riguardano le rimanenti aree centrali, soprattutto sul versante adriatico, laddove si concentrano la maggior parte delle precipitazioni. Piogge e acquazzoni colpiscono anche la Calabria tirrenica. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Maltempo insiste sull’Italia nelle prossime ore

Condizioni di maltempo troveranno sostanziale conferma nel corso delle prossime ore e dunque nella serata odierna sulla nostra Penisola, stando pure a quanto prospettano i principali centri di calcolo: le correnti polari in afflusso sul Mediterraneo centrale continueranno a portare i loro effetti con instabilità sul medio-basso versante adriatico e sul settore tirrenico meridionale. Neve ancora a quote basse e finanche in pianura, vediamo dove.

CONTINUA A LEGGERE.