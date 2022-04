METEO – ATTACCO ARTICO nel WEEKEND, tornano PIOGGIA e NEVE e probabili TEMPORALI: i dettagli

Bel tempo tornato sull’Italia

Assistiamo nella giornata odierna a un miglioramento evidente delle condizioni meteo rispetto a quanto osservato tra la giornata di ieri e quella dell’altro ieri, quando le piogge e occasionalmente i temporali erano tornati ad azionarsi sul territorio nazionale. Il tempo risulta quest’oggi infatti per lo più stabile grazie alla nuova risalita dell’Anticiclone afroazzorriano che ha peraltro portato un aumento delle temperature riscontrabile soprattutto nei valori massimi.

Localizzate eccezioni di maltempo

Nonostante il recupero dell’Alta pressione di matrice afroazzorriana sulla nostra Penisola e il conseguente allontanamento della perturbazione che fino in realtà a questa mattina ha portato effetti residuali sullo stivale, le condizioni meteo non appaiono stabili proprio ovunque: si verificano infatti e si verificheranno anche nelle prossime ore delle localizzate eccezioni di maltempo in specifiche aree dell’Italia (scopri quali).

Attacco artico in arrivo nel weekend

Per quanto al limite della rilevanza, le eccezioni localizzate di maltempo che si registrano nella giornata odierna non sono altro che il preludio all’arrivo di una nuova perturbazione, questa volta di stampo più freddo rispetto a quello che ha interessato l’Italia solamente una manciata di ore fa: stando infatti a ciò che prospettano i principali centri di calcolo, una saccatura di origine artica potrebbe affondare rapidamente sullo stivale nel weekend, riportando pioggia e neve, ma anche possibili temporali con fenomeni localmente intensi, come vedremo nel prossimo paragrafo.

