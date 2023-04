Meteo – Attacco di maltempo con possibili nubifragi e bufere di neve: scatta l’allerta della Protezione Civile, ecco dove

Serata di maltempo attende l’Italia

Se, sulle regioni centrali, le condizioni meteo tenderanno a migliorare, con qualche rovescio ancora plausibile sulle aree costiere e immediato entroterra abruzzese, esse continueranno a risultare mediamente perturbate su alcune regioni del meridione (scopri quali), con neve attesa sull’Etna a partire dai 1.600/1.700 metri. Le temperature, in questo contesto, risulteranno mediamente in diminuzione sull’Italia, rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Domani maltempo in intensificazione

Un vortice depressionario alimentato da correnti via via più fredde di natura artica porterà il maltempo ad acuirsi nella giornata di domani lunedì 3 aprile. Piogge e possibili temporali, localmente anche intensi e a carattere di nubifragio, investiranno principalmente i settori jonici del Paese, con rovesci più deboli e isolati attesi anche su Sardegna meridionale e Abruzzo, dove i fiocchi potranno scendere, nelle zone interne, fin sugli 800/900 metri in serata. Rovesci in arrivo anche su Alpi e Prealpi piemontesi, dove la quota neve si attesterà intorno ai 1.300/1.400 metri. I fenomeni più intensi, in ogni caso, sono previsti sulle aree montane e pedemontane della Calabria, dove bufere di neve potrebbero interessare le cime fin sui 1.400/1.500 metri. Temperature che sono attese mediamente in diminuzione sullo stivale.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Sicilia settentrionale e nord-orientale, Calabria centro-meridionale e settentrionale ionica, con quantitativi cumulati moderati o puntualmente elevati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori meridionali di Marche e Umbria, Lazio orientale, Abruzzo, Molise, Sardegna orientale, Basilicata, Puglia e resto di Calabria e Sicilia, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie su settori meridionali di Puglia e Basilicata, resto di Calabria e Sicilia occidentale; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte occidentale, Liguria di Ponente, Prealpi lombarde e venete, con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: al di sopra di 900-1000 m sui settori alpini e sui rilievi del Centro, con quota neve in calo dalla serata fino a 500-700 m su questi ultimi, con apporti al suolo deboli o localmente moderati; al di sopra dei 1100-1300 m sui rilievi del Sud, con apporti al suolo da deboli a localmente moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in sensibile diminuzione su Umbria, settori adriatici e regioni del Sud; in sensibile aumento sulla Sardegna. Venti: forti o di burrasca, prevalentemente dai quadranti settentrionali su tutto il Centro-Sud e sui settori adriatici settentrionali, con rinforzi fino a burrasca forte sui settori appenninici centro-meridionali. Mari: da molto mossi ad agitati il Mare ed il Canale di Sardegna e lo Stretto di Sicilia, in attenuazione dalla sera; molto mossi il Tirreno, lo Ionio e l’Adriatico, dal pomeriggio localmente agitati questi ultimi due.

Allerta arancione, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Lunedì 3 aprile 2023:

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Umbria: Nera – Corno

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Salento

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

