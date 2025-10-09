Meteo – Attenzione al nuovo maltempo in arrivo in alcune zone del Paese: ecco i dettagli

Tempo instabile su parte del Paese

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risentono quest’oggi dell’infiltrazione di correnti più umide e fresche di stampo atlantico nel Mediterraneo centro-occidentale, con qualche rovescio o temporale in attivazione in particolare non solo sulle Alpi nordorientali, specie questo pomeriggio, ma anche sulle zone tirreniche della Sardegna, con fenomeni localmente intensi. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Maltempo in arrivo anche nelle prossime ore

Nonostante un parziale miglioramento delle condizioni meteo atteso in serata in particolare sul settore alpino, qualche rovescio o temporale continuerà a generarsi invece sulla Sardegna tirrenica, con fenomeni mediamente moderati. Le temperature, in questo contesto, confermeranno una certa stazionarietà rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, rimanendo pertanto generalmente ancorati alla media di riferimento.

Maltempo in arrivo anche per domani sulla Sardegna

Nella giornata di domani venerdì 10 ottobre le condizioni meteo continueranno a mantenersi mediamente perturbate sulle zone orientali della Sardegna, con l’ingresso di piogge e rovesci intermittenti e possibilità di temporali, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. I fenomeni appariranno mediamente moderati, mentre altrove a prevalere saranno gli effetti di un campo di Alta pressione di origine azzorriana, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Maggiore stabilità altrove per domani

A differenza pertanto di quanto avvenuto oggi e come accennato in precedenza, il maltempo si circoscriverà nella giornata di domani venerdì 10 ottobre alle sole zone tirreniche della Sardegna, mentre altrove le condizioni meteo si manterranno relativamente più stabili e asciutte, comprese le Alpi nordorientali, che quest’oggi hanno assistito al passaggio di qualche rovescio. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni, mantenendosi intorno alla media di riferimento.

