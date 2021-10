METEO – ATTENZIONE all’INVERNO, la NINA potrebbe STRAVOLGERE le carte in tavola; i dettagli

Quando siamo ormai alla fine di ottobre e dunque alle porte dell’ultimo mese di autunno meteorologico (novembre), proiettiamoci verso la stagione fredda, nonché l’inverno su cui vertono ancora molte ipotesi. Ruolo fondamentale lo avrà sicuramente il fenomeno della Nina, riscontrabile dalla negatività dell’ ENSO . Ma la gradualità di questa negatività potrebbe dire molto sulle sorti invernali per le nostre latitudini, come vedremo nel prossimo paragrafo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Nina “strong” potrebbe essere sfavorevole a livello precipitativo

Fermo restando il fenomeno della Nina sia praticamente accertato, non se ne comprende ancora bene l’entità: la situazione potrebbe infatti cambiare in caso si tratti di Nina debole o forte, altrimenti definita “strong”. Statisticamente, la Nina debole è quella che ha portato gli inverni più nevosi per l’Italia, mentre una Nina “strong” potrebbe tradursi in un inverno secco (ma non per forza mite). Insomma, dipendentemente dall’entità del fenomeno la tendenza potrebbe totalmente cambiare, anche se chiaramente deve necessariamente concatenarsi ad altri indici più o meno favorevoli (come le SSTA atlantiche).