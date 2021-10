METEO – Forte PERTURBAZIONE in arrivo sull’ITALIA: PIOGGE, TEMPORALI e NEVICATE, ecco dove e quando

Italia ormai ostaggio delle correnti perturbate

Per un motivo o per un altro la nostra Penisola rimane ostaggio delle correnti perturbate: dopo che l’uragano mediterraneo “Apollo” ha portato condizioni di violento maltempo in Sicilia con danni e disagi in particolare nel siracusano ieri, nella giornata odierna la discesa di correnti più instabili in arrivo dai quadranti nordoccidentali ha riportato le piogge sugli omonimi settori italiani, dove gli accumuli appaiono comunque mediamente deboli.

Prossime ore piogge si spostano sulla Liguria

Nel corso delle prossime ore si confermerà un quadro sostanzialmente volto all’instabilità sui settori nordoccidentali, con il peggioramento che si sposterà interessando la Liguria con fenomeni comunque mediamente moderati. Il tutto in un clima che appare tipico del periodo che stiamo vivendo, con temperature dunque nella norma. Sul resto dello stivale, nonostante un graduale aumento della copertura nuvolosa, il tempo si manterrà (per ora) asciutto e relativamente più stabile.

Domani passaggio perturbato sul versante tirrenico, poi forte perturbazione in arrivo

Nella giornata di domani domenica 31 ottobre, nonché festività di Halloween, si verificherà un blando passaggio perturbato che interesserà pressappoco tutto il versante tirrenico. Tale peggioramento si manifesterà attraverso l’arrivo di rovesci mediamente moderati ed esenti (o con al più scarsa) da attività elettrica e occasionali sconfinamenti sul settore adriatico (soprattutto meridionale). Ma una forte perturbazione si prepara a colpire l’Italia stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, come vedremo nel prossimo paragrafo.

