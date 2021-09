METEO – ATTENZIONE nel WEEKEND, è in arrivo un PEGGIORAMENTO con PIOGGE e TEMPORALI, i dettagli

Arretramento dell’Alta pressione

Un nuovo arretramento del campo di Alta pressione si è verificato nella giornata odierna dovuto al passaggio di un blando cavo perturbato di natura atlantica che comunque soprattutto in mattinata, malgrado il maltempo sia stato localizzato o al più sparso, ha comunque provocato danni e disagi in alcuni settori del nord. Isolati nuclei temporaleschi hanno colpito poi nel pomeriggio Alpi nordorientali, Appennino Tosco-Emiliano, Appennino Lazio-Abruzzese e settori interni di Sicilia e Calabria. In serata atteso un parziale miglioramento, con fenomeni ancora attesi in maniera isolata sulle Alpi nordorientali.

Prossimi giorni circolazione depressionaria persistente al sud Italia

Il passaggio di queste correnti perturbate nei prossimi giorni provocherà una circolazione depressionaria persistente che riguarderà in particolare i settori centro-meridionali. L’instabilità andrà poi spostandosi per venerdì 1° ottobre verso sud, andando a colpire in special modo i settori interni della Sicilia (e non solo). Tutto questo in un contesto termico che non è previsto subire importanti cambiamenti, con clima che rimane quindi piuttosto gradevole.

Nel weekend progressivo peggioramento

Nella prima parte del weekend, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, si assisterà un po’ a una situazione simile a quella che si vivrà nei prossimi giorni: nella giornata di sabato 2 ottobre infatti, nonostante l’aumento generale della copertura nuvolosa, l’instabilità riguarderà solamente le Isole Maggiori e, in forma isolata, probabilmente anche il Lazio. Ma è soprattutto nella giornata di domenica 3 ottobre che sono in arrivo delle novità, come vedremo nel prossimo paragrafo.

