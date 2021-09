METEO – AUTUNNO a TUTTO GAS con MALTEMPO in arrivo in ITALIA anche ad INIZIO SETTIMANA, ecco dove

Oggi perturbazione ancora attiva sull’Italia

La violenta perturbazione che si è manifestata nella giornata di ieri sull’Italia provocando maltempo anche intenso soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, provocando disagi soprattutto a Milano con il dirottamento di alcuni voli, ha portato i suoi effetti anche nella giornata odierna. L’instabilità questa volta si è concentrata maggiormente sui settori centrali, oltre che sulle aree settentrionali di Puglia e Campania mentre al nord il tempo si è presentato decisamente migliore.

Richiamo di aria africana sulle regioni meridionali

Eccezion fatta come scritto in precedenza per le aree più settentrionali di Campania e Puglia, sul resto delle regioni meridionali le condizioni meteo si sono evidenziate decisamente migliori: il tempo è rimasto infatti asciutto nonostante i cieli non siano risultati sempre così limpidi. Inoltre è attivo un richiamo caldo al sud causato proprio dalla presenza della suddetta perturbazione: le temperature hanno sfiorato persino i +37°C questo pomeriggio nel catanese. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Maltempo nel weekend, poi ancora instabilità

Le condizioni meteo non tenderanno a migliorare nemmeno nel prossimo weekend sulla nostra Penisola ed anzi, nella giornata di domenica 19 settembre è atteso il transito di un nuovo fronte perturbato con piogge e temporali (scopri le aree colpite). In seguito l’autunno sembra fare ancora sul serio non lasciando spazio d’azione all’Anticiclone di riportare bel tempo sull’Italia. E dunque le correnti atlantiche ne approfittano, come vedremo nel prossimo paragrafo.

