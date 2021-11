METEO – AUTUNNO alla RIBALTA anche nel WEEKEND, con TEMPORALI intensi e residue NEVICATE; i dettagli

Pausa dal maltempo, qualche fiocco sulle Alpi nordorientali

Assistiamo oggi ad una generale pausa dal maltempo, sia pure in un contesto non sempre sereno. Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico confermano tuttavia l’assenza di fenomeni quasi ovunque, se non per qualche isolata precipitazione su alcuni settori delle Alpi nordorientali a prevalente carattere nevoso. Nelle prossime ore tali fenomeni continueranno comunque a persistere (scopri dove di preciso e da quale quota), in attesa del forte maltempo in ritorno già da domani mercoledì 3 novembre.

Domani torna il forte maltempo sulla nostra Penisola

Nell’ambito cinematografico avremmo parlato di “spoiler”: come accennato nel precedente paragrafo, le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola torneranno a risultare instabili e in maniera anche piuttosto spiccata, con il ritorno dei temporali e dei nubifragi (scopri dove). L’affondo di una saccatura di origine nordatlantica regalerà una finestra di prolungato maltempo, a causa del suo successivo isolamento a goccia fredda. Tale evoluzione garantirebbe piogge e temporali anche nel weekend, come vedremo nel presente editoriale.

Weekend perturbato, ma principalmente al centro-sud

Se durante la settimana le condizioni meteo risulteranno perturbate perlopiù al centro-nord, diversa sarà la situazione nel weekend quando, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, il maltempo si concentrerà principalmente al sud con coinvolgimento parziale del centro. L’isolamento a goccia fredda vagante nel Mediterraneo potrebbe dunque assicurare con tutta probabilità anche un weekend dai tratti autunnali. Inoltre, residua instabilità interesserebbe il nordest nella prima parte di sabato 6 novembre, con nevicate altrettanto residue sulle Alpi Carniche a partire indicativamente (ma da confermare) dai 1.100/1.200 metri.

