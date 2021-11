METEO – ATTACCO di MALTEMPO in arrivo con forti TEMPORALI e VAGONATE di NEVE anche a quote medie, i dettagli

Pausa dal maltempo odierna sarà solo un’illusione

Nella giornata odierna assistiamo a condizioni meteo decisamente migliori di quelle osservate ieri nella nostra Penisola, con tempo che si presenta stabile sulla stragrande maggioranza del territorio nazionale. Tuttavia, qualche fiocco di neve ha imperversato e imperverserà anche nelle prossime ore su alcuni settori delle Alpi nordorientali (scopri quali). Tale pausa dal maltempo sarà comunque molto breve e già da domani mercoledì 3 novembre la situazione cambierà significativamente.

Si apre una nuova finestra di prolungata e spiccata instabilità

L’autunno si presenta nuovamente alla riscossa: la progressione di una saccatura di origine nordatlantica in arrivo dai quadranti nordoccidentali rispedirà l’Anticiclone verso meridione, provocando una nuova ondata di intenso e prolungato maltempo. Tale peggioramento sarà visibile già dalla giornata di domani mercoledì 3 novembre e riporterà non solo possibilmente i nubifragi, ma anche nevicate a quote medie, come vedremo nel presente editoriale.

Piogge e temporali si centreranno soprattutto al centro-nord, domani nubifragi su basso Lazio

Il nucleo di maltempo che nei prossimi giorni interesserà la nostra Penisola, colpirà principalmente le regioni centro-settentrionali del territorio nazionale, con coinvolgimento solo parziale del sud (prevalentemente di Campania e Molise). Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo nella giornata di domani mercoledì 3 novembre i fenomeni più intensi anche a carattere di nubifragio sarebbero previsti sul basso Lazio, anche al confine con l’Abruzzo. In serata tali fenomeni potrebbero estendersi anche sull’alta Campania. Maltempo comunque generalizzato, sparso o diffuso sul resto del centro-nord. La neve invece potrà tornare a scendere a partire da quote medie, come vedremo nel prossimo paragrafo.

