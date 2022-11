Meteo – Autunno da incubo: arriva l’estate di San Martino, con mitezza ed ancora siccità

Buon pomeriggio cari amici del Centro Meteo Italiano! La perturbazione numero uno del mese fa ingresso in Italia, portando piogge, temporali e determinando i primi fenomeni nevosi in montagna; una vasta e robusta saccatura depressionaria si estende dal nord-ovest europeo, verso il bacino Mediterraneo; maltempo che quest’oggi si manifesterà su gran parte della penisola, ma entriamo nel dettaglio.

AL NORD:Al mattino piogge sparse e temporali su tutte le regioni con neve oltre i 1600-1700 metri, più asciutto al Nord-Ovest. Al pomeriggio residui fenomeni al Nord-Est, ampie schiarite altrove. In serata e in nottata nuvolosità irregolare con locali fenomeni su Alpi e Appennini, nevosi oltre i 1500-1600 metri.

AL CENTRO:Al mattino piogge e temporali sparsi su tutte le regioni, anche intensi tra Umbria e Lazio. Al pomeriggio ancora piogge tra Marche, Abruzzo e Basso Lazio, ampie schiarite altrove. In serata e in nottata nuvolosità irregolare su tutte le regioni, con piogge isolate sui settori tirrenici e asciutto altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino forte maltempo sulla Sardegna e qualche fenomeno tra Molise e Campania, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio maltempo in estensione alle altre regioni, più asciutto su Puglia meridionale, Calabria e Sicilia. In serata e in nottata instabilità in aumento con piogge e temporali su tutte le regioni, fenomeni più sporadici in Sardegna.