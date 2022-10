Meteo – Autunno in pausa ancora a lungo in Italia con sole e clima mite, salvo qualche possibile pioggia al Nord

Attuale situazione sinottica

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! Attuale situazione sinottica che vede un vasto e robusto promontorio anticiclonico esteso dal Nord Africa occidentale fino all’Europa orientale, passando per il Mediterraneo, con valori di pressione al suolo fino a 1030 hPa. Più ad ovest, un vortice depressionario si sta approfondendo a nord delle Azzorre, con valori di pressione al suolo fino a 990 hPa. Tempo dunque stabile in Italia e con temperature in lieve aumento, specie nei valori massimi. Tale configurazione barica favorisce infatti la risalita di aria calda verso l’Europa centro-occidentale, con anomalie termiche positive anche di 6-8 gradi tra Penisola Iberica e Francia, dove si potranno raggiungere anche temperature di 30°C. Italia solo parzialmente interessata dall’avvezione calda, con temperature di circa 2 gradi sopra la media e fino a 4 gradi al Nord a ridosso delle Alpi.

Meteo per oggi 18 ottobre

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 18 ottobre: AL NORD: Al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio non sono attese variazioni con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e qualche disturbo da nuvolosità bassa sulla Liguria. AL CENTRO: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio ancora tempo del tutto asciutto e cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni e qualche innocuo addensamento sull’Alta Toscana. AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino condizioni meteo stabile con cieli in prevalenza sereni e locali addensamenti sulla Puglia meridionale. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati su tutte le regioni. In serata ancora tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni, ma anche avvezione di nubi basse su coste tirreniche e su Puglia meridionale. Le temperature risulteranno ancora al di sopra delle medie con massime fino a +25/+27°C al centro-sud.

Stabilità per gran parte della settimana

I principali modelli mostrano il picco dell’alta pressione sul Mediterraneo proprio in queste giornate di inizio settimana, poi, come vedremo nel prossimo paragrafo, il promontorio subirà dei cedimenti. Dominio anticiclonico sul Mediterraneo centrale e su tutta l’Italia che persisterà almeno fino alla giornata di giovedì, con tempo stabile e clima mite. Cieli per lo più soleggiati, ma non mancheranno comunque locali banchi di nebbia e nubi basse sulle pianure e vallate interne e sui settori costieri tra la notte e il primo mattino.

CONTINUA A LEGGERE





Tornano le piogge negli ultimi giorni della settimana?

Stando agli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS, nella seconda parte della settimana avremo la discesa di una saccatura artica che dalla Scandinavia scenderebbe verso l’Europa orientale, mentre il vortice depressionario in Atlantico tenderebbe a muoversi verso nord-est, erodendo il bordo nord-occidentale del promontorio. Un piccolo cavetto d’onda potrebbe cosi interessare il Nord Italia tra venerdì e sabato, portando piogge e temporali. Alta pressione che continuerebbe comunque a proteggere l’Italia centro-meridionale, con temperature in ulteriore aumento. Trattandosi di una tendenza, seguite i prossimi aggiornamenti meteo sul nostro sito internet.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.