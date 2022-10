Meteo Italia – Prolungata fase di maltempo anticiclonico che perdurerà fino al weekend. Le previsioni

Situazione meteo attuale

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! L’alta pressione continua a dominare in Italia con un vasto e robusto anticiclone posizionato tra nord Africa ed Europa orientale, con massimi di pressione al suolo di 1030 hPa. Ad ovest in oceano Atlantico una profonda depressione raggiunge valori fino a 990 hPa. Prossime ore che saranno ancora caratterizzate da tempo stabile e mitezza in Italia, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Meteo per oggi 18 ottobre

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 18 ottobre: AL NORD: Al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio non sono attese variazioni con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e qualche disturbo da nuvolosità bassa sulla Liguria. AL CENTRO: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio ancora tempo del tutto asciutto e cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni e qualche innocuo addensamento sull’Alta Toscana. AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino condizioni meteo stabile con cieli in prevalenza sereni e locali addensamenti sulla Puglia meridionale. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati su tutte le regioni. In serata ancora tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni, ma anche avvezione di nubi basse su coste tirreniche e su Puglia meridionale. Le temperature risulteranno ancora al di sopra delle medie con massime fino a +25/+27°C al centro-sud.

Tornano foschie e nebbie in Italia

Tendenza meteo – Picco di stabilità atteso in queste giornate, grazie al rinforzo del campo d’alta pressione con un aumento dei valori di geopotenziale proprio a ridosso dell’Italia. Avvio di settimana che si profila dunque pienamente stabile; attenzione sulle pianure (specie la Val Padana), sulle vallate interne e sui settori costieri per la formazione di nubi basse e foschie che potranno verificarsi spesso alle prime ore del mattino. Vediamo infine la tendenza ecmwf per la settimana entrante.

Tendenza meteo per la settimana confermata dal modello europeo

Il tempo meteorologico condizionerà l’andamento della settimana a ridosso con la terza decade del mese di ottobre; secondo il modello ecmwf, sono previste anomalie termiche al suolo decisamente elevate: su Francia, Germania, Polonia e paesi dell’est europa le anomalie potranno toccare anche i +3°C; valori fino a +4°C sull’arco alpino. Sul resto della nostra penisola le anomalie risulteranno leggermente più ridotte, con temperature di +2°C al di sopra della media del periodo. Situazione analoga per quanto riguarda le piogge: deficit che si manifesterà con anomalie negative anche del -30% specie sui versanti tirrenici.

