METEO AUTUNNO – La stagione delle PIOGGE è a rischio in ITALIA? Vediamo gli ultimi AGGIORNAMENTI

Ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! Stabilità diffusa in Italia, dopo la pesante fase di maltempo appena trascorsa: al momento stiamo vivendo condizioni meteo decisamente asciutte con qualche nube specie sui settori centro-meridionali. Nelle prossime ore non sono previste grosse variazioni, con tempo asciutto e qualche rovescio specie nella giornata di domani. Vediamo quale potrebbe essere la tendenza meteo per la settimana corrente.

Settimana con un nuovo impulso perturbato

Tendenza meteo – Nei prossimi giorni l’alta pressione dovrebbe spingersi fino alla Scandinavia, favorendo l’afflusso di correnti nord-orientali verso il Mediterraneo centrale. Tra Mercoledì e Giovedì ecco infatti un nuovo impulso freddo che potrebbe giungere dai quadranti nord-orientali portando non solo un ulteriore calo termico ma anche piogge e temporali soprattutto al Sud e sulle Isole Maggiori. Sulla Sicilia i fenomeni potrebbero risultare anche molto intensi e non si escludono locali fenomeni a carattere di nubifragio. Tra venerdì e sabato un promontorio anticiclonico dovrebbe espandersi da ovest sul Mediterraneo centrale, mentre una saccatura depressionaria dovrebbe estendersi verso l’Europa occidentale; questa fase dovrebbe preannunciare un nuovo cambio di circolazione.

Tendenza meteo di Ottobre

Dalle ultime analisi degli indici teleconnettivi non si evincono particolari dettagli per la stagione autunnale: si evince innanzitutto un’attività monsonica su valori normali climatologici (che nel periodo estivo ha invece evidenziato una maggiore possibilità di risalite di aria calda). La temperatura superficiale dell’oceano Pacifico ad ovest dell’America settentrionale è ancora piuttosto bassa (fase di Nina moderata), e questa non andrebbe ad influire sull’andamento stagionale. Discorso a parte per quanto riguarda la NAO che potrebbe raggiungere valori negativi prossimamente. Complessivamente ci si aspetta un prosieguo di autunno, con un ottobre mediamente piovoso ma ancora sopra la media per quanto riguarda le temperature.

Proiezione per l’autunno 2022

Dopo una prima parte del 2022 piuttosto siccitosa su gran parte della penisola, ci si attende un ritorno delle piogge per colmare la grave carenza di precipitazioni pregressa. Al momento le tendenze stagionali (elaborate dai principali centri di ricerca) indicano una seconda metà del mese di settembre in media o sotto-media (specialmente ECMWF e NCAR) ed un ottobre per lo più carente di precipitazioni. Solo il modello europeo ipotizza un ottobre con piogge in media e dunque frequenti irruzioni perturbate sul nostro stivale. Se le tendenze di quest’ultimo dovessero essere confermate ci dovremmo preparare al periodo statisticamente più piovoso dell’anno per poi procedere verso la stagione fredda. Trattandosi di una proiezione sul lungo periodo (e quindi affetta da un ampio margine di incertezza) vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

