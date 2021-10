METEO – AUTUNNO protagonista anche nelle PROSSIME ORE con MALTEMPO persistente in ITALIA, ecco dove

Nuova giornata autunnale sull’Italia

Anche la giornata odierna è stata caratterizzata da clima tipicamente autunnale bene o male in tutti i settori italiani. Un vortice depressionario infatti insiste sull’Italia a causa dell’isolamento di una goccia fredda di natura atlantica con conseguenti condizioni di maltempo sparso da nord a sud. L’instabilità si manifesta attraverso l’avvento di piogge e temporali ed è accompagnata da aria più fresca che hanno causato un calo generale delle temperature.

Il maltempo continua a colpire l’Italia

Dunque si è aperta una fase decisamente perturbata e più instabile rispetto a quella trascorsa a settembre soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Negli ultimi giorni il maltempo si è manifestato infatti anche in maniera intensa e violenta, con fenomenologia estrema che ha portato danni e disagi soprattutto in Liguria ad inizio settimana e in Sicilia nella giornata di ieri. E nelle prossime ore tale situazione è destinata solamente a protrarsi, come vedremo nel presente editoriale.

Temperature anche al di sotto della media del periodo, prossime ore maltempo

Come specificato anche in precedenza, il peggioramento tutt’ora in auge sull’Italia è accompagnato da aria più fresca di natura atlantica, che ha causato un ribasso generale delle temperature: i valori infatti, si attestano al massimo sulla media del periodo, ma più diffusamente anche al di sotto della stessa. Il maltempo continuerà a risultare protagonista dello scenario meteorologico del Mediterraneo anche nelle prossime ore, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo e come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.