METEO – GRANDINE e violenta TROMBA D’ARIA si abbattono su Catania: 4 persone contuse e DANNI [VIDEO]

Sprint dell’autunno in Italia

Dopo un settembre perlopiù mite e siccitoso soprattutto sulle regioni centro-meridionali, negli ultimi giorni la stagione autunnale sembra aver sprintato, forse anche troppo. Violento maltempo ha infatti ieri letteralmente travolto la Liguria e in particolare il savonese, con fenomeni molto intensi che hanno flagellato comunque anche altri settori del nord Italia, come ad esempio il verbano, il Friuli Venezia Giulia o la Lombardia occidentale.

Prima parte di oggi instabile soprattutto su centrali tirreniche

La prima parte della giornata odierna è stata contrassegnata dal violento maltempo: una linea di temporali si è infatti generata sull’alto versante tirrenico ed è transitata verso meridione, colpendo tra notte e prime ore della mattina soprattutto le centrali tirreniche, con spiccata attività elettrica. I fenomeni sono stati altrettanto intensi con un crollo delle temperature al loro passaggio, con valori minimi arrivati fin sui +14/+15°C in pianura.

Pomeriggio di maltempo al sud, tromba d’aria tra Catania e Siracusa

Se in questa seconda parte di giornata le condizioni meteo stanno visibilmente migliorando sulle regioni centro-settentrionali, diverso è il discorso per le regioni meridionali, che hanno a che fare con piogge e temporali anche intensi, in particolar modo in Sicilia. Qui il maltempo ha assunto carattere anche estremo, con la formazione di una tromba d’aria che è transitata nelle aree tra Catania e Siracusa, non senza conseguenze, come vedremo nel prossimo paragrafo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI CATANIA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

CONTINUA A LEGGERE.