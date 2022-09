METEO – AUTUNNO verso una fase d’INTESO MALTEMPO sull’ITALIA; la tendenza fino ad inizio OTTOBRE

Maltempo autunnale alle porte dell’Italia

Meteo – L’Autunno ha fatto ufficialmente il suo ingresso con l’Equinozio nella giornata di venerdì 23 settembre e sembrerebbe subito fare la voce grossa. Un’intensa fase di maltempo è attesa sull’Italia tra il weekend e l’inizio della prossima settimana, determinando precipitazioni intense e non si escludono locali nuovi nubifragi. La circolazione umida si manterrà attiva per diversi giorni sul Mediterraneo centrale, determinando quindi un finale di settembre piuttosto piovoso sul nostro Paese.

Rischio nubifragi tra weekend ed inizio settimana, specie sui settori tirrenici

Una vasta saccatura insisterà sul centro-sud Europa in quest’ultima settimana di settembre, pilotando correnti umide e perturbate verso l’Italia. Le precipitazioni potranno assumere localmente carattere di nubifragio con fenomeni stazionari per molte ore sulle medesime aree, stante una dinamica evolutiva piuttosto lenta di tutto il sistema barico. Le aree che oggi saranno a maggiore rischio nubifragi saranno tra la Liguria, L’Appennino emiliano e la Toscana. Non si escludono accumuli pluviometrici superiori ai 100 mm giornalieri. Nottetempo il maltempo si estenderà anche al basso Veneto, Friuli, ma soprattutto il Lazio. Proprio su quest’ultima regione sono attesi fenomeni intensi con temporali e piogge abbondanti che insisteranno anche nel corso della giornata di domenica 25 settembre. Secondo i principali centri di calcolo ad alta risoluzione, non si escludono accumuli pluviometrici dalla prossima notte e per le successiva 24 ore anche superiori ai 200 mm. Nella giornata di lunedì il rischio nubifragi si sposterà al sud, in particolare tra Campania ed alta Calabria tirrenica dove sin dal mattino sono attese precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco.

Settembre termina con tempo autunnale

Meteo Autunno – L’ultima settimana del mese di settembre sarà quindi caratterizzata da tempo autunnale sull’Italia. Nella giornata di martedì avremo ancora rischio pioggia al Nordest e lungo i settori tirrenici. Mercoledì tregua dal maltempo su gran parte del Paese, salvo locali disturbi, poi tra giovedì e venerdì un nuovo impulso perturbato determinerà nuove piogge e temporali lungo il versante tirrenico e parte del Nordest. Condizioni meteo autunnali quindi fino al termine del mese, ma come potrebbe iniziare ottobre? Vediamo nella prossima pagina una possibile tendenza.

CONTINUA A LEGGERE





Ottobre al via con l’anticiclone?

E’ ancora prematuro effettuare una previsione meteo il mese di ottobre, stante una distanza temporale ancora considerevole. Tuttavia, secondo l’ultimo outlook del modello europeo ECMWF le anomalie bariche negative attualmente sul centro Europa tenderanno a riassorbirsi, divenendo positive sul Mediterraneo centro-occidentale e nazioni centrali europee. In tal modo si potrebbe osservare un miglioramento del tempo sull’Italia, a causa di una maggiore invadenza anticiclonica durante la prima parte di ottobre. Temperature più miti sull’Italia con qualche disturbo di passaggio sul nord, ma con l’anticiclone delle Azzorre più invadente sul bacino del Mediterraneo. Rimanete aggiornati!

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.