METEO – MALTEMPO in arrivo nelle prossime ore con rischio NUBIFRAGI, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile

Maltempo verso l’Italia, la situazione sinottica

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sull’Europa caratterizzata dalla presenza di un campo altopressorio esteso dal vicino Atlantico sin verso il sud dell’Islanda, mentre la tempesta tropicale Gaston è in azione a ridosso delle Azzorre. Nel contempo una vasta saccatura si distende dalla Scandinavia sin verso il centro-ovest Europa, pilotando un’intensa perturbazione verso il Mediterraneo centro-settentrionale. Le condizioni meteo sull’Italia volgono quindi verso un generale peggioramento ad iniziare dalle regioni di nordovest, con maltempo atteso nel corso del weekend su gran parte del Paese.

Meteo Italia, oggi maltempo al Nordovest e Toscana, peggiora nella notte sul Lazio

Le condizioni meteo volgono verso un peggioramento sull’Italia. Le previsioni meteo per la giornata odierna vedranno un deciso aumento della nuvolosità al Nord e Toscana con cieli nuvolosi sin dal mattino; prime piogge attese sulla Liguria, coste della Toscana ( specie meridionale), Piemonte e Lombardia occidentale. Nubi sparse sul resto del centro e Sardegna con possibili acquazzoni e temporali sui settori nordoccidentali dell’Isola. Nel corso del pomeriggio piogge diffuse sulle regioni di Nordovest ed Emilia, in estensione durante le ore serali alla Romagna, basso Veneto e Friuli. Maltempo atteso tra Toscana e Liguria con piogge e temporali che localmente potranno assumere carattere di nubifragio; non si escludono accumuli pluviometrici anche di oltre 100 mm giornalieri. Nubi sul resto del centro e Sardegna con primi acquazzoni e temporali tra alto Lazio ed Umbria occidentale. Nottetempo il maltempo si estenderà anche sul Lazio con rischio nubifragi. Più stabile al sud e Sicilia con ampie schiarite sui settori ionici.

Domenica di maltempo al centro-nord, ad inizio settimana anche al sud

L’Italia centro-settentrionale vedrà condizioni di maltempo per la giornata di domenica 25 settembre. In particolare i fenomeni più intensi sono attesi sul Lazio, dove non si escludono nubifragi con quantitativi pluviometrici giornalieri localmente anche superiori ai 200 mm, specie tra Ciociaria e sub-appennino laziale. Molte nubi con rischio piogge irregolari sul resto del centro-nord, con fenomeni più intensi attesi sul Friuli-Venezia Giulia ed Abruzzo occidentale. Ancora asciutto al sud, salvo qualche temporale in arrivo nel siracusano e ragusano. Lunedì con tregua dal maltempo al nord, piogge al centro con fenomeni più intensi tra basso Lazio ed Abruzzo. L’abbassamento di latitudine del flusso umido perturbato determinerà invece un sensibile peggioramento del tempo al sud, specie sulla Campania dove potranno verificarsi piogge e temporali anche intensi. Piogge abbondanti attese anche sulle coste tirreniche della Calabria, Cilento e Puglia settentrionale. Nubi irregolari con qualche pioggia, ma meno intensa anche sul resto del sud. Maltempo in arrivo sull’Italia, vediamo nella prossima pagina l’allerta meteo emanata dalla Protezione Civile per le prossime 24 ore.

Allerta gialla, ecco dove

Valutando le condizioni meteo, la Protezione Civile ha emanato per le prossime 24 ore queste allerte:

Per la giornata di oggi, Sabato 24 settembre 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Collina bolognese, Montagna bolognese

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-4, Marc-3

Piemonte: Valle Tanaro, Belbo e Bormida, Scrivia

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Collina bolognese, Montagna bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-4, Marc-3

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

