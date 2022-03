METEO – BASSA MAREA ANOMALA nel Mediterraneo, rispunta l’isolotto di San Giorgio: i dettagli

Dopo che per diverse settimane se non mesi si sono alternate fasi anticicloniche ad altre caratterizzate da veloci peggioramenti, nelle ultime ore una profonda perturbazione di natura nordatlantica si è originata nel Mediterraneo centrale, riportando condizioni di maltempo diffuso sullo stivale che coinvolge principalmente i settori centrali, dove i fenomeni appaiono localmente intensi. Rovesci che finalmente raggiungono anche il nord, dopo che la siccità l’ha fatta da padrone su alcune aree per oltre 100 giorni.

Parola all’esperto

Secondo un’intervista rilasciata a TgCom24 e riportata dal relativo sito menzionato anche precedentemente, il WWF Sicilia Area Mediterranea nella persona di Domenico Macaluso sostiene che si tratti di un fenomeno di cui non si ha memoria e riporta alcuni dati come i 41 centimetri sotto il livello del mare raggiunti a Sciacca (laddove è riemerso l’isolotto di San Giorgio) e i 35 centimetri sotto il livello del mare a Porto Empedocle. Aggiunge inoltre che è un fenomeno dannoso, che provoca la morte dell’ecosistema marino e che stanno monitorando, ma di cui, al momento, non si conoscono le cause.