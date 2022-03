METEO – BASSA MAREA senza precedenti a Porto Cesareo, barche si arenano: i dettagli

Generale bel tempo sull’Italia

Assistiamo anche nella giornata odierna a condizioni meteo di generale stabilità sulla nostra Penisola, accompagnate peraltro anche da cieli perlopiù sereni o poco nuvolosi . Questa situazione meteorologica è dovuta all’elevazione di un campo di Alta pressione di natura africana che nei giorni è stata peraltro responsabile di un aumento graduale delle temperature sull’intero territorio nazionale, che rientrano nella media del periodo o poco oltre.

Tempo in peggioramento da domani, nel weekend le piogge

Con oggi è stato raggiunto il picco di temperature sulla nostra Penisola e infatti già nella giornata di domani venerdì 25 marzo una goccia fredda che in questi giorni si è isolata sul Mediterraneo occidentale progredirà in direzione dello stivale portando i primi disturbi. Tali disturbi, oltre che per un calo delle temperature percepibile in molti casi solo in via strumentale, sarà evidente per l’avanzamento del tessuto nuvoloso in alcuni settori del Paese ( scopri quali ) che tuttavia non porterà (ancora) fenomenologia rilevante al suolo a differenza di quanto accadrà nel weekend, quando le piogge perlopiù deboli faranno ingresso sui settori tirrenici meridionali e sul Lazio, oltre che (soprattutto) sulle zone centro-meridionali della Sardegna, dove i fenomeni potranno essere più intensi.

Particolare fenomeno a Porto Cesareo, bassa marea da record

Nonostante sulla nostra Penisola si verificano condizioni meteo di generale stabilità e bel tempo assicurate dall’Anticiclone di matrice africana, la Natura non manca di farci assistere a fenomeni particolari. In particolare nelle scorse ore infatti, un fenomeno di bassa marea ha interessato Porto Cesareo, provocando alcuni disagi, come vedremo nel prossimo paragrafo, dovuti essenzialmente alla sua eccezionalità. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PORTO CESAREO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

