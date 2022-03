PREVISIONI METEO domani 24 marzo: cieli soleggiati e clima più mite in Italia grazie all’alta pressione

Situazione sinottica europea

Anticiclone che si estende tra Mediterraneo ed Europa centro-occidentale con massimi al suolo fino a 1030 hPa sulle Isole Britanniche. Piccola depressione con aria fredda in quota presente sul Marocco favorisce una lieve rimonta dell’alta pressione di matrice africana sul Mediterraneo centro-occidentale accompagnato da avvezione di aria più calda. Questo porta tempo per lo più asciutto in Italia con sole prevalente e temperature in aumento. Circolazione depressionaria con aria fredda in quota presente tra Turchia e Mediterraneo orientale ed un impulso artico è in arrivo sull’Europa orientale. Flusso perturbato che scorre alle latitudini più elevate con una serie di minimi di bassa pressione profondi fino a 1000 hPa ed una profonda depressione si trova a sud della Groenlandia con valori minimi di pressione al suolo fino a 980 hPa.

Previsioni meteo per domani, 24 marzo

Al Nord: Al mattino tempo stabile con sole prevalente. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni ovunque, qualche addensamento solo sulla Liguria. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 24 marzo

Al Centro: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.