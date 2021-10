METEO – BRACCIO di FERRO tra l’ALTA PRESSIONE e un AFFONDO ARTICO nella PROSSIMA SETTIMANA, ecco la tendenza

Clima pienamente autunnale sull’Italia

E’ ormai da qualche giorno che abbiamo assistito sulla nostra Penisola a un calo generale e sensibile delle temperature. Molte località italiane, la maggior parte, registrano valori termici anche inferiori alla media del periodo, con clima tipico novembrino. Questo grazie all’ingresso di una goccia fredda di natura atlantica che ha innescato un vortice ciclonico responsabile di fenomeni talvolta intensi specie sul medio versante adriatico, dove ieri si è registrato qualche disagio.

Anche oggi maltempo

Tuttavia anche nella giornata odierna le immagini satellitari hanno proiettato un Mediterraneo cosparso di nuvolosità, anche consistente sulle regioni centro-meridionali del Paese. Qualche schiarita in più si è registrata al nord e in particolare sui settori nordoccidentali. Piogge e temporali hanno quest’oggi interessato soprattutto l’Abruzzo e in maniera più isolata le regioni meridionali (specie basso versante tirrenico). Nelle prossime ore si andrà verso lo spostamento dell’instabilità verso meridione (ecco quali zone colpirà).

Weekend autunnale al sud, poi settimana meno perturbata?

Nel corso del prossimo weekend l’evoluzione prospettata dai principali centri di calcolo appare ormai segnata, con il rinvigorimento del maltempo sulle regioni meridionali grazie all’ingresso di una nuova goccia fredda proveniente questa volta dai quadranti orientali. Il calo termico che ne deriverà sarà comunque generale sullo stivale. Successivamente si allarga la forbice dell’incertezza modellistica, con l’Italia esattamente in mezzo tra l’espansione dell’Anticiclone e un affondo artico, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.