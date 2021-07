METEO – Riscatto dell’ESTATE con CALDO INTENSO entro la fine di luglio; previsti picchi di OLTRE +40°C

Meteo: Estate rovente per fine luglio

Meteo Estate – Dopo il break temporalesco di metà luglio, quando correnti fresche ed instabili hanno determinato un momentaneo stop dell’Estate su tutta l’Italia, il caldo sta tornando il grande protagonista su parte del nostro Paese. Se al nord continua il passaggio di impulsi instabili, con rischio nubifragi nelle prossime ore, correnti calde sahariane stanno attraversando le nostre regioni centro-meridionali, portando un primo aumento delle temperature. Tuttavia, il picco del caldo arriverà nella seconda parte della prossima settimana, quando si potrebbero registrare temperature localmente record!

Con il caldo torna il pulviscolo sahariano

Meteo – Le tese correnti meridionali attivate sul Mediterraneo centrale, oltre a determinare un aumento delle temperature, favoriscono un consistente trasporto di pulviscolo sahariano. Secondo la simulazione del modello Skiron, operativo presso la National and Kapodistrian University of Athens, il pulviscolo sahariano ci farà compagnia almeno fino al prossimo weekend. Le aree che risentiranno maggiormente di questo tipo di aerosol, saranno quelle centro-meridionali e le due Isole Maggiori; in Sicilia è previsto un picco di quasi 2000 mgr per metro quadrato nella serata odierna. Andrà meglio sulle regioni settentrionali, specie a nord del Po, dove la massa d’aria africana verrà respinta da quella più fresca atlantica. Nei prossimi giorni, quindi, prepariamoci a cieli spesso opachi, anche laddove non siano presenti le nubi, ed a precipitazioni contenenti il pulviscolo sahariano.

Caldo già in atto al sud e Sicilia

Meteo Estate – Fa già caldo su parte dell’Italia, a causa della risalita di correnti meridionali direttamente dal nord Africa. Nel corso della giornata odierna, l’attivazione di correnti sciroccali penalizzerà in particolare i settori sottovento: caldo atteso ancora sulle zone interne di Sicilia, Calabria tirrenica e Basilicata dove si potranno raggiungere i +36/+37°C. Le regioni più calde sono la Puglia, in particolare il foggiano, e l’entroterra occidentale della Sardegna, dove in questo momento si registrano valori già prossimi ai +40°C. Durante la prossima settimana si assisterà ad un ulteriore incremento termico al centro-sud, dove non si escludono punte anche di +43/45°C. Vediamo maggiori dettagli nella prossima pagina.

