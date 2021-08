METEO – WEEKEND di FERRAGOSTO di stampo ESTIVO con SOLE e con TEMPERATURE oltre i 40°C fino in Pianura Padana

Ondata di caldo intensa sull’Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. L’ondata di caldo che sta interessando l’Italia in questa settimana potrebbe sarà con molta probabilità la più intensa dell’estate 2021. Proprio nella giornata di ieri in Sicilia, in particolare a Siracusa, la stazione meteo dell’ente regionale SIAS ha segnato una massima di +48.8 gradi, questa sarebbe la temperatura più alta mai registrata in Italia e in Europa. Valori di 43-44°C sono stati registrati anche in Sardegna e tante le massime sopra i 40°C sulle regione del Sud. Anche sulle regioni centrali le temperature sono state molto alte fino a sfiorare i 40°C.

Giornata odierna soleggiata e con clima caldo

Il promontorio di alta pressione di origine africana si trova in maniera robusta sul Mediterraneo e sta spostando i suoi massimi di pressione verso ovest. Sull’Italia avremo dunque condizioni meteo stabili e soleggiate e clima caldo. Al mattino avremo prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni, salvo degli addensamenti sulla Sardegna ma sempre con tempo asciutto. Nel pomeriggio instabilità con piogge e temporali sulle Alpi centro-orientali, stabile sul resto dell’Italia con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Migliora in serata con assenza prevalente di nubi e cieli sereni su tutta la Penisola Italiana. Anche nella giornata odierna, nonostante le temperature sono in lieve flessione al Centro-Sud, farà caldo ovunque. Sulla Sardegna ed anche in alcune zone interne del Centro si raggiungeranno ancora i 40°C e su molte zone del Sud e della Sicilia le massime saranno intorno ai 37-38°C. Anche sulla Pianura Padana avremo temperature massime di 36-37°C e localmente anche superiori.

Giornata di domani Venerdì 13 stabile e con temperature in aumento al Nord

Anche la giornata di domani si appresta ad essere stabile e soleggiata con clima caldo. Al mattino avremo cieli in prevalenza sereni su tutta la Penisola Italiana, con qualche addensamento sulle Alpi occidentali. Nel corso delle ore pomeridiane instabilità in aumento su Alpi e Appennini, con possibili piogge o temporali sui settori alpini, specie sul Trentino Alto Adige. Locali addensamenti anche nelle zone interne della Sicilia con possibili piogge isolate. Bel tempo sul resto dell’Italia. In serata torna il bel tempo ovunque con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Temperature in aumento al Centro-Nord con valori prossimi ai 40°C sia nelle zone interne del Centro che sulla Pianura Padana. Vediamo le previsioni meteo sull’Italia per il weekend di Ferragosto.

