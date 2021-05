METEO – CALDO AFRICANO in arrivo sull’Italia. TEMPERATURE sopra i 35°C nell’ultima settimana di MAGGIO. Vediamo su quali regioni.

Salve amici del Centro Meteo Italiano. Una saccatura in estensione sulla Penisola Balcanica continua a far confluire aria fredda in quota sul territorio italiano, portando quindi le condizioni meteo ad essere instabili. Già nella giornata di ieri ci sono state piogge intense e temporali che hanno colpito varie regioni, causando anche locali allagamenti. Anche nella giornata odierna è prevista una consistente attività convettiva che porterà allo sviluppo di nuvolosità con annessi rovesci e temporali , soprattutto nelle ore pomeridiane. Le precipitazioni interesseranno il Nord-Est e le regioni centrali e meridionali, specie sulle zone a ridosso dei rilievi. Miglioramento delle condizioni meteo dalle ore serali.

Caldo estivo in arrivo su alcune regioni

Come detto in precedenza a partire da questo weekend sulle regioni centro-meridionali e sulle Isole Maggiori avremo avvezione calda dal continente africano. Le temperature inizieranno ad aumentare gradualmente, con il picco del caldo che verrà raggiunto nella giornata di martedì, poi a seguire un lento calo con l’arrivo di correnti occidentali. Durante il weekend avremo temperature superiori ai 20°C su tutte le regioni centro-meridionali, con picchi nella giornata di sabato di circa 30°C sulle Isole Maggiori. Nella giornata di domenica i valori massimi saranno superiori ai 25°C su tutto il Centro-Sud, superando i 30°C su Puglia, Basilicata, Calabria e Isole Maggiori. Proprio sulla Sicilia le temperature arriveranno anche a 35°C. Nella giornata di lunedì le temperature continueranno a salire . In tale giornata verranno raggiunti i 30°C sulle regioni centrali e i 30°C verranno superati su tutte le regioni meridionali. Ma è nella giornata di martedì che verranno raggiunti i valori più alti sulle regioni del Sud, mentre sulle regioni centrali e sulla Sardegna è già iniziata una lenta diminuzione. Sulle regioni meridionali le temperature saranno prossime ai 35°C con picchi di 37°/38° su Sicilia e zone interne della Puglia. Per ulteriori dettagli vi invitiamo comunque a seguire i prossimi aggiornamenti.