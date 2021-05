METEO WEEKEND – PIOGGE e TEMPORALI sulle regioni del Nord, assaggio d’ESTATE invece al Sud e sulle Isole.

Situazione meteo sull’Italia

Buongiorno e buon giovedì cari amici del Centro Meteo Italiano. La saccatura in estensione sulla Penisola Balcanica continuerà ad influenzare le condizioni meteo della penisola italiana anche nella giornata odierna. Dopo le piogge e i temporali di ieri anche nella giornata attuale sono attesi dei fenomeni convettivi ma che a differenza proprio di ieri si spingeranno anche più a sud. Andiamo quindi a vedere le previsioni meteo per la giornata odierna sull’Italia.

Previsioni meteo Italia oggi

Nella mattinata odierna le condizioni meteo risulteranno stabili sulla penisola italiana, con tempo asciutto e cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Dalla tarda mattinata e nelle ore pomeridiane nuvolosità in aumento specie al Nord-Est e solle zone a ridosso dei rilievi dell’Italia centrale e meridionale. Su queste zone sono attese anche delle piogge, che localmente potranno assumere carattere di rovescio o temporale. Migliora in serata con piogge in esaurimento. Ampie schiarite sulle regioni meridionali mentre su quelle centro-settentrionali avremo nubi in transito da ovest.

Evoluzione sinottica per il weekend

Nei giorni del weekend un piccolo promontorio anticiclonico è in espansione sul bacino del Mediterraneo, spingendo verso est la saccatura balcanica e facendo migliorare le condizioni meteo su molte regioni italiane. Nel frattempo una nuova depressione atlantica è in arrivo sull’Europa centro-settentrionale ed una saccatura è in estensione verso sud sull’Oceano Atlantico in direzione del Portogallo. Le condizioni meteo sull’Italia saranno influenzate sulle regioni centro-meridionali dal promontorio di alta pressione e su quelle settentrionali dall’area depressionaria presente sull’Europa centrale. Andiamo quindi a vedere le previsioni meteo per il weekend

