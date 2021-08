METEO – CALDO AFRICANO non molla la presa; attesi anche oggi oltre +40°C su queste regioni

Meteo: Italia tra maltempo e caldo africano

Meteo – Anche con il mese di agosto l’Italia si ritrova letteralmente divisa in due. Se le regioni settentrionali stanno facendo i conti con forti temporali e grandinate, al sud è il caldo africano a fare notizia. La saccatura presente sul centro Europa, alimenta infatti la risalita di correnti direttamente dal nord Africa sin verso il Mediterraneo centro-meridionale. Temperature massime che anche oggi valicheranno la soglia dei +40°C. Vediamo tutti i dettagli nel prosieguo dell’articolo.

Caldo intenso anche di notte, minime localmente di +30°C!

Meteo – Nemmeno di notte il caldo allenta la presa su alcune regioni italiane. In particolare, le correnti meridionali attivate dal passaggio instabile sul nord Italia, enfatizzano il caldo sui settori sottovento ai settori montuosi. Nella scorsa notte le tese correnti di libeccio e scirocco in discesa dall’Appennino hanno determinato valori minimi notturni fino a +34/+35°C tra Basilicata ed entroterra pugliese e di +30°C nel chietino, Abruzzo; tali valori, tuttavia, verranno ritoccati al ribasso nel corso della serata, quando sono attesi i valori minimi di giornata. Sul resto del centro-sud e delle due Isole Maggiori i valori notturni si sono mantenuti decisamente elevati, oscillando mediamente attorno ai +24/+26°C.

Oggi attese ancora massime anche di oltre +40°C

Meteo – La bolla d’aria calda non molla la presa sull’estreme regioni meridionali. In particolare, isoterme a 850 hPa fino a +26/+27°C ed uno zero termico ben oltre i 4000 metri sono attese nella giornata odierna ancora una volta tra Puglia meridionale, Basilicata, Calabria e Sicilia. Proprio su queste regioni attualmente si sono già raggiunti i +40°C ed in alcuni casi anche superati. Registrati +40°C in città come Palermo, Caltanissetta e Lecce, ma anche nella provincia di Bari, Brindisi, Trapani e Cosenza; toccati i +41°C nel ragusano. Nel primo pomeriggio i valori massimi subiranno un ulteriore incremento, con punte locali attese anche di +42/+43°C, con valori a 1000 metri di oltre +35°C. Caldo intenso fino a quando? Vediamolo nella prossima pagina.

CONTINUA A LEGGERE