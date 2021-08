METEO FERRAGOSTO – Prime IPOTESI per l’epilogo dell’ESTATE, ecco le ultime TENDENZE per l’ITALIA

Situazione sinottica in Italia e in Europa

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Siamo appena entrati nel mese di agosto, che sta esordendo con una perturbazione che avvolge il centro-nord Italiano: una vasta zona depressionaria situata a ridosso della scandinavia (con un minimo di 995 hPa circa) si è allungata fin verso l’Europa centrale dove è posizionata una saccatura ricolma d’aria instabile. Questa farà il suo passaggio tra oggi e domani da ovest verso est coinvolgendo in maniera primaria le regioni del nord Italia, sulle quali si avverte già un deciso calo delle temperature. Al momento si registrano tra i 18 e i 20°C su Piemonte, Trentino e sulle aree prealpine e alpine di Lombardia e Friuli. Tra 21°C e 25°C si registrano su Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Umbria. Al centro-sud ancora caldo anche se il calo termico si farà sentire. Vediamo quali sono le condizioni meteo in Italia!

Temporali in atto, ecco le zone coinvolte e quanto accadrà nel pomeriggio odierno

Meteo domenica – Temporali in atto al momento sui settori pedemontani della Lombardia tra le province di Lecco e Sondrio. Un temporale a fondoscala si è palesato nelle primissime ore del mattino sul Veneto e al momento sta transitando nella zona di Udine. Primi temporali anche al centro Italia dove sta piovendo su Toscana, Umbria, Lazio e Marche. Al pomeriggio non mancheranno temporali e acquazzoni su tutti i settori settentrionali; fenomeni più sporadici attesi su Liguria, Emilia Romagna e zone adiacenti alla Pianura Padana (nonché sulla Toscana). Le precipitazioni potrebbero reiterarsi nelle ore notturne specie sulle regioni del nord-est, le ultime interessate dal maltempo. Vediamo nel prossimo paragrafo quale sarà l’andamento dell’ultimo mese dell’estate.

Mese di agosto più caldo secondo il modello ECMWF

Caldo in vista per il mese di agosto? Così sembrerebbe dall’ultima proiezione del modello europeo, che prevede importanti anomalie termiche sulle regioni del nord Italia, specie sulla Pianura Padana: per questi settori potrebbe essere un mese molto caldo, con anomalie di temperatura di +2/+3°C. Caldo più moderato sul versante adriatico dove le anomalie potrebbero spingersi a 1°C/1.5°C al di sopra delle medie. Lieve anomalia pluviometrica, a discapito di un surplus previsto sulla Scandinavia. Ricordiamo inoltre che statisticamente questo mese è caratterizzato da una prima metà più calda ed una seconda parte più soggetta a rotture e primi cedimenti. Qualche ipotesi di maltempo si fa strada proprio per Ferragosto, come vedremo nell’ultimo paragrafo!

