Meteo – Caldo anomalo con valori massimi anche superiori ai +25°C, i dettagli

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Il mese di ottobre si appresta a trascorrere una nuova fase stabile e mite sull’Italia, con l’Autunno che andrà momentaneamente in stand-by. L’affondo di una vasta saccatura polare sul vicino Atlantico, sta infatti favorendo l’espansione di un coriaceo campo anticiclonico sull’Europa meridionale. Meteo stabile e caldo anomalo per il periodo sull’Italia con l’ottobrata 2.0 del mese.

Salgono le temperature, attesi valori tardo primaverili

L’anticiclone verrà alimentato da masse d’aria in risalita dal nord Africa, quindi decisamente calde per il periodo. Nel corso dei prossimi giorni alla quota di riferimento pari ad 850 hPa sono attesi valori in libera atmosfera di circa +12°C sull’Italia, ma con isoterme fino a +15/+16°C sulla Sardegna ed Alpi occidentali. In tal modo lo zero termico si porterà attorno ai 4000 metri, decisamente anomalo per il periodo. Le colonnine di mercurio raggiungeranno la soglia dei +25°C su molte regioni del centro-nord, toccando i +27/+28°C sulla Sardegna, ovvero degni della stagione tardo primaverile. Vediamo maggiori dettagli nel prossimo paragrafo.

Attese temperature massime fino a +25°C al centro-nord con picchi maggiori in Sardegna

Giornata odierna che farà registrare valori massimi fino a +24°C sull’Emilia orientale, bassa pianura veneta, Lazio e Valle del Tevere, mentre sulla Sardegna si potranno raggiungere i +26/+27°C. Sul resto del Paese le temperature raggiungeranno mediamente i +21/+23°C, fatta eccezione per la Pianura Padana centro-occidentale e Liguria, dove la presenza di una copertura nuvolosa medio-bassa limiterà il riscaldamento diurno. Tra lunedì e mercoledì è atteso un ulteriore generale aumento con temperature massime massime fino a +24/+25°C sulla Pianura Padana centro-orientale, Lazio, Sicilia meridionale, valli tra Umbria e Toscana, mentre sulla Sardegna sono attesi picchi di +27/+28°C. Sul resto del Paese le temperature si porteranno attorno ai +22/+24°C, salvo valori inferiori lungo le coste adriatiche e Liguria. Tali valori risulteranno al di sopra delle medie del periodo fino a 5/7°C al nord, ma con anomalie anche maggiori sui settori alpini. Caldo anomalo quindi per il periodo, ma fino a quando? Vediamo nella prossima pagina quando le temperature potrebbero tornare su livelli più consoni per il periodo.

Temperature in graduale flessione da giovedì a partire dal nord Italia

Fino alla giornata di mercoledì 19 ottobre il caldo fuori stagione abbraccerà gran parte del Paese. A partire da giovedì 20 ottobre una lieve flessione inizierà a registrarsi a partire dal nord Italia, mentre al centro-sud si potranno ancora raggiungere, ed in alcuni casi superare, i +25°C. Un cedimento barico favorirà il graduale ingresso di masse d’aria dai quadranti occidentali, quindi meno calde, anche al centro-sud tra venerdì ed il prossimo weekend, quando le temperature scenderanno gradualmente su tutto il Paese, ma mantenendosi comunque sia al di sopra delle medie del periodo. Ottobre quindi che proseguirà decisamente mite anche nel corso della terza decade, ma con anomalie probabilmente meno marcate specie per il centro-nord.

