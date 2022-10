Meteo – Caldo fuori stagione in Italia con massime anche oltre i +25°C, ecco fino a quando

Ultimo weekend di ottobre con caldo fuori stagione

Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Un vasto promontorio anticiclonico è disteso dal nord Africa sin verso il centro Europa, interessando anche l’Italia. L’alta pressione è inoltre alimentata da masse d’aria molto calde in risalita dall’entroterra sahariano e sospinte da una vasta ciclogenesi in azione sul vicino Atlantico. In tal modo oltre all’assenza di pioggia si registrano anche temperature anomale per il periodo con caldo fuori stagione da nord a sud.

Ottobre 2022 si candida ad essere il più caldo della storia in Italia

In attesa dei dati ufficiali, il mese di ottobre 2022 è un serio candidato ad essere il più caldo dal 1800, ovvero da quando vengono rilevati i dati meteorologici. Continua infatti il periodo stabile e con temperature anomale su tutta l’Italia, ma anche sulle nazioni europee dove le anomalie positive superano i 10°C. La bolla d’aria calda abbraccia infatti gran parte del Continente europeo, sin verso la Scandinavia e la Siberia! Nella giornata di ieri sono stati raggiunti i +35°C in Andalusia, Spagna, nel sud della Francia i +32°C, mentre in Germania sono stati raggiunti i +26°C.

Attualmente anomalie positive fino a 8/9°C sulle Alpi

Caldo anomalo sull’Italia. L’ampio soleggiamento e la bolla d’aria calda in estensione dal nord Africa, stanno favorendo un aumento deciso delle colonnine di mercurio. I valori più elevati sono attualmente presenti sulla Sardegna, Liguria e settori tirrenici, dove le temperature attualmente raggiungono i +25/+26°C con punte di +28°C sull’Isola. Caldo per il periodo anche sul resto del Paese con valori attualmente al di sopra dei +20°C; le maggiori anomalie, tuttavia, riguardano i settori alpini dove a 2000 metri si raggiungono i +15°C, un valore al di sopra della media del periodo anche di 8/9°C. La stazione meteo dell’Aeronautica Militare del Plateau Rosa ( 3488 metri di altezza) attualmente segna un valore di ben +3°C, rispetto una media decadale di -2.7°C. Zero termico che sfiora quindi i 4000 metri! Caldo fino a quando? Vediamo nella prossima pagine le ultimissime dai modelli.

CONTINUA A LEGGERE





Caldo fino ad Ognissanti, poi arriva qualche piogge ed un calo termico

L’anticiclone manterrà temperature fortemente sopra alle medie del periodo fino al ponte di Ognissanti. Meteo in peggioramento tra il 3 e 4 novembre quando un’ansa depressionaria potrebbe scivolare sin verso l’Italia, portando piogge dapprima al nord ed a seguire anche al centro-sud, con annesso un graduale calo delle temperature. Valori termici in calo quindi durante la seconda parte della prossima settimana, ma con valori che si manterranno al di sopra delle medie del periodo, seppur con anomalie decisamente più contenute.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.