Meteo – Caldo in ulteriore aumento con massime di oltre +35°C, ma non mancheranno i temporali

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata dall’azione di due circolazioni depressionarie, una in azione poco a largo del Portogallo ed una seconda tra Europa orientale e Mar Nero, intervallate da un vasto campo altopressorio presente sull’Europa centro-meridionale. In tal modo l’Italia è interessata da una situazione altopressoria con tempo estivo, ma con infiltrazioni umide in quota pilotate dalla depressione sull’est Europa, responsabili di episodi instabili durante le ore più calde.

Sabato tra caldo in aumento e rischio forti temporali

Italia tra sole e ritorno di forti temporali. Giornata di sabato che inizierà con sole prevalente sulle regioni centro-meridionali, Alpi e Prealpi centro-orientali. Addensamenti sparsi tra Veneto, Venezia Giulia, Lombardia centro-meridionale e Piemonte con occasionali locali quanto brevi acquazzoni. Nel corso del pomeriggio atteso tempo stabile con sole prevalente lungo le coste e settori di pianura del centro-sud ed Isole Maggiori. Acquazzoni e temporali prenderanno forma su Alpi, Prealpi ed Appennino in estensione ai settori interni di Toscana, coste di Marche ed Abruzzo nonché sulla Pianura Padana con fenomeni localmente anche intensi. In serata temporali tra Lombardia, basso Veneto e Piemonte orientale in trasferimento nottetempo alla Romagna. Stabile altrove.

Domenica estiva da nord a sud, salvo locali acquazzoni pomeridiani

Weekend che proseguirà nel complesso più stabile su gran parte del Paese. Attesa una giornata di domenica al via con cieli diffusamente sereni sull’Italia, salvo locali quanti innocui addensamenti tra Romagna e Marche. Nel corso del pomeriggio si rinnova la stabilità su tutta l’Italia, salvo brevi acquazzoni o temporali a ciclo diurno che torneranno ad interessare i settori alpini ed appenninici. Torna la stabilità nel corso della serata.

Temperature estive con massime localmente di oltre +35°C

Alta pressione in affermazione favorirà il ritorno del caldo con temperature massime al di sopra delle medie del periodo. Attesi infatti valori massimi prossimi ai +32/+34 da nord a sud con punte sino a +35/+36°C sulle zone interne di Lazio, Toscana, Umbria, Campania, nord della Puglia, Sicilia e sino a +38°C sulla Sardegna, ovvero ben oltre le medie del periodo. Più contenute le temperature sui settori orientali del Paese, ancora sotto una lieve circolazione settentrionale.

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