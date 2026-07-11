Meteo Italia – Weekend con temporali pomeridiani anche intensi, nuova fiammata africana la prossima settimana

Attuale situazione sinottica e sua evoluzione

Buongiorno e buon weekend da parte del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede il promontorio anticiclonico in una lieve e temporanea fase di cedimento, con calo dei geopotenziali che permette il transito di un piccolo cavetto d’onda in quota sul Mediterraneo. Ma già nella giornata di domani, il cavetto d’onda in quota si muoverà dal Mediterraneo centrale verso i Balcani, mentre il promontorio africano inizierà torna subito a rinforzarsi tra Europa occidentale e Mediterraneo occidentale. Conseguenze sull’Italia, come vedremo meglio di seguito, weekend con instabilità termo-convettiva e ondata di caldo a seguire.

Instabilità in aumento, atteso lo sviluppo di temporali con possibili grandinate

Come abbiamo appena visto, un piccolo cavetto d’onda in quota è in movimento sul Mediterraneo. Nella giornata odierna è dunque atteso un aumento dell’instabilità specie di natura termo-convettiva, con acquazzoni e temporali in sviluppo tra tarda mattinata e pomeriggio su Alpi, Prealpi, Appennino settentrionale e zone interne del Centro tra Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo e solo qualche fenomeno locale nelle zone più intere del Lazio. Instabilità che risulterà molto attiva al Nord, con molti fenomeni in sconfinamento anche sulla Pianura Padana, dove sono attese precipitazioni sparse specie a carattere di rovescio o temporale e a cui potranno essere associate anche delle locali grandinate a causa dell’elevata energia disponibile ed i forti contrasti termici tra l’aria calda e umida al suolo e l’aria più fresca in quota. Nella giornata di domani, atteso lo sviluppo di acquazzoni nelle zone interne del Centro-Sud, mentre l’instabilità tenderà ad attenuarsi al Nord. Il clima si manterrà comunque caldo, con massime che potranno spingersi fin verso i +36/+38°C e con locali punte anche superiori specie su Sardegna centro-occidentale e Tavoliere delle Puglie.

Nuova fiammata africana la prossima settimana

Nel corso della prima parte della prossima settimana è atteso un nuovo rinforzo dell’anticiclone africano prima sull’Europa occidentale, ma con promontorio che poi tenderà a muoversi verso est. Picco dell’ondata di caldo africano attesa verso metà della prossima settimana al Nord ed entro il weekend al Centro-Sud, con massime che potranno raggiungere i +40°C su molte città, sia della Pianura Padana specie sull’Emilia Romagna, zone interne del medio del medio versante tirrenico specie tra Toscana e Umbria e al Sud specie Puglia, Basilicata e Calabria orientale. Non escluse punte anche di +41/+42°C sulla Sardegna. Inoltre si attenuerà anche l’instabilità termo-convettiva, con al più qualche piovasco pomeridiano isolato sui rilievi.

Molta incerta verso il prossimo weekend ma con possibile attenuazione del caldo

Molta incertezza ancora tra i modelli andando sul lungo termine, ma con alcuni che iniziano a mostrare tra il terzo weekend di luglio ed i giorni a seguire una attenuazione del caldo sull’Italia con calo anche marcato delle temperature, prima al Nord e poi al Centro-Sud, grazie all’arrivo di una saccatura nord atlantica sull’Europa. Per ora resta nel campo delle ipotesi, ma rimane quindi possibile un decisa rinfrescata per l’arrivo dell’ultima decade del mese.

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