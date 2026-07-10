Meteo – Temporali in estensione nel Weekend con possibili grandinate, ma anche caldo estivo: i dettagli

Tempo stabile e asciutto su gran parte del Paese, si accendono temporali sui monti

L’affermazione di un campo di Alta pressione di origine afroazzorriana sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale sta determinando condizioni meteo in larga parte stabili e asciutte anche sul nostro Paese, con cieli perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi, specie su aree costiere e immediato entroterra. La situazione appare differente sui monti, in particolare sull’Appennino centro-settentrionale e sulle Alpi, alle prese questo pomeriggio con la formazione di temporali pomeridiani con occasionali grandinate.

Allerta meteo della Protezione Civile

Il quadro previsionale appariva chiaro nella giornata di ieri e, nonostante il maltempo colpisca aree più circoscritte del nostro Paese rispetto proprio a quanto osservato ieri, con i temporali che si azionavano anche sui rilievi del sud, la Protezione Civile ha comunque ritenuto necessaria la diffusione di un’allerta valida per oggi per alcuni settori. Le temperature, in questo contesto, non subiscono comunque significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, risultando al più in lieve aumento in alcuni casi.

Temporaneo miglioramento nelle prossime ore, peggiora già dalla tarda notte/prime ore del mattino di domani

Un temporaneo miglioramento avanzerà nelle prossime ore sul nostro Paese, quando le condizioni meteo torneranno generalmente stabili e asciutte e accompagnate perlopiù da bel tempo. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, tuttavia, la pausa dal maltempo sarà breve, in quanto un peggioramento raggiungerà lo stivale già dalla prossima tarda notte o prime ore del mattino di domani sabato 11 luglio, con piogge e temporali sparsi sulle pianure del nord, localmente anche violenti e a carattere grandinigeno.

Esplode instabilità nel pomeriggio per il prosieguo del Weekend, caldo estivo nelle aree non colpite

L’instabilità esploderà tuttavia nel pomeriggio di domani sabato 11 luglio, quando piogge e temporali torneranno a formarsi lungo la dorsale appenninica centro-settentrionale e l’arco alpino, con fenomeni anche intensi e a possibile carattere grandinigeno che sconfineranno fino in pianura, specie al settentrione. L’infiltrazione di correnti più umide ad alta quota permetterà la sopravvivenza di alcuni nuclei temporaleschi sempre al nord anche per la sera e per le prime ore della notte di domenica 12. Nel pomeriggio di domenica stessa piogge, temporali e possibili grandinate prenderanno forma sull’Appennino centro-meridionale e sulle Alpi occidentali con qualche occasionale sconfinamento, prima di esaurirsi completamente in serata. Nelle aree non coinvolte dall’instabilità, le condizioni climatiche saranno pienamente estive, con caldo africano e picchi di temperatura che potranno arrivare fin sui +37/+39°C sulle pianure interne del sud e del Lazio.

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