Meteo – Caldo record in Francia con picchi diffusi oltre i +40°C. Caldo estremo anche nel resto d’Europa, l’OMS: “E’ un emergenza sanitaria”

Tempo prevalentemente stabile in Italia, con temporali pomeridiani

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola rimangono quest’oggi prevalentemente stabili e asciutte, al netto dei temporali pomeridiani formatisi questo pomeriggio su Alpi e Appennini e sconfinati spesso fin sulle aree di pianura, con fenomeni occasionalmente anche intensi e accompagnati da grandinate. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Nuovo miglioramento in vista sull’Italia nelle prossime ore

Un nuovo miglioramento delle condizioni meteo interesserà tutto il Paese nel corso delle prossime ore, con gli effetti di un campo di Alta pressione di origine africana in estensione sull’Europa centro-occidentale che torneranno pertanto nettamente dominanti, con qualche isolato nucleo temporalesco che potrà colpire solo il Trentino Alto Adige in serata. Altrove avanzeranno anche schiarite quantomeno parziali, con cieli perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi.

Caldo estremo sull’Europa centro-occidentale, sbriciolati diversi record sulla Francia

Tra i Paesi maggiormente colpiti da una canicola del tutto anomala vi è sicuramente la Spagna, dove nella giornata di ieri si sono superati i +45°C in particolare ad Andùjar (+45,1°C). Ma è soprattutto la Francia a sperimentare un’ondata di calore senza precedenti: decine sono i picchi oltre +40°C registrati nel Paese, in particolare sul versante occidentale, e altrettanti i record (anche assoluti, oltre che mensili) abbattuti già nella giornata di ieri, alcuni dei quali sono stati superati già quest’oggi. Quella passata, inoltre, è stata la notte più calda per il Paese dal 1947. Molte persone hanno cercato refrigerio in acque non sorvegliate e ciò ha causato 40 morti per annegamento dal 18 giugno ad oggi, stando a quanto si apprende dal sito “ansa.it“.

Oltre +43°C a Cap Ferret e Cazaux, +42°C a Bordeaux, l’OMS: “Caldo è emergenza sanitaria per l’Europa”

Non sarebbe sufficiente un solo paragrafo per elencare tutte le località francesi che quest’oggi hanno superato i +40°C. Tra i picchi più elevati ci sono quelli di Cap Ferret (+43,8°C) e quello di Cazaux (+43,5°C), ma notevole è anche il dato di Bordeaux, dove le colonnine di mercurio si sono fermate ‘solo’ a +42,5°C. Non tarda ad arrivare il monito dell’OMS che, stando a quanto riporta ansa.it avrebbe definito questo caldo senza ambiguità e con ferma nettezza: si tratterebbe, per l’agenzia sanitaria delle Nazioni Unite, di una vera e propria emergenza sanitaria in Europa, capace di mettere sotto pressione i sistemi sanitari di tutti i Paesi.

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