Meteo domani 23 giugno: domenica soleggiata e con caldo intenso in Italia, ma anche qualche temporale pomeridiano

Situazione sinottica europea
Robusto anticiclone che domani su gran parte dell’Europa con massimi di pressione fino a 1020 hPa e aria molto calda di matrice africana in risalita. Tempo stabile anche sul Mediterraneo centrale ma con una blanda circolazione secondaria che porterà qualche temporale di calore in Italia. Flusso instabile che scorre alle latitudini più elevate con minimo intorno a 1005 hPa nei pressi dell’Islanda.
Previsioni meteo per domani, 23 giugno
Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli in prevalenza soleggiati. Al pomeriggio locale instabilità su Alpi e Appennino settentrionale, locali sconfinamenti verso le pianure adiacenti. Tempo in miglioramento dalla serata con cieli sereni o poco nuvolosi, locali piogge ancora sul Piemonte. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o quasi calmi.
Previsioni meteo per domani, 23 giugno
Al Centro: Al mattino stabilità diffusa su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio addensamenti nuvolosi in formazione sulle zone interne con locali acquazzoni e temporali in sconfinamento poi verso Toscana e Lazio. In serata e in nottata tornano condizioni di tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile o a regime di brezza. Mari poco mossi o quasi calmi.
Previsioni meteo per domani, 23 giugno
Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio locali acquazzoni o temporali possibili su Campania, Basilicata, Calabria e Isole Maggiori. In serata e in nottata tornano condizioni di tempo asciutto ovunque con ampie schiarite. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.
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Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.