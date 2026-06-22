Meteo domani 23 giugno: domenica soleggiata e con caldo intenso in Italia, ma anche qualche temporale pomeridiano

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli in prevalenza soleggiati. Al pomeriggio locale instabilità su Alpi e Appennino settentrionale, locali sconfinamenti verso le pianure adiacenti. Tempo in miglioramento dalla serata con cieli sereni o poco nuvolosi, locali piogge ancora sul Piemonte. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino stabilità diffusa su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio addensamenti nuvolosi in formazione sulle zone interne con locali acquazzoni e temporali in sconfinamento poi verso Toscana e Lazio. In serata e in nottata tornano condizioni di tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile o a regime di brezza. Mari poco mossi o quasi calmi.