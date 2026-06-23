Meteo – Temporali pomeridiani ancora in formazione in Italia, in esaurimento nelle prossime ore: i dettagli

Temporali in formazione questo pomeriggio

Sulla falsa riga di quanto successo anche ieri e nei giorni ancora precedenti, le condizioni meteo sono tornate a peggiorare sulla nostra Penisola nel corso di questo pomeriggio, con piogge e temporali anche intensi in formazione specialmente sui settori più interni dello stivale. Le temperature, in questo contesto, risultano peraltro pienamente estive, soprattutto nelle aree non coinvolte dall’instabilità e quindi su aree costiere e immediato entroterra.

Allerta meteo della Protezione Civile

Il quadro previsionale appariva già piuttosto chiaro nella giornata di ieri al punto tale che il Dipartimento della Protezione Civile aveva deciso di diffondere un’allerta valida per oggi per alcuni settori dello stivale. Tali disturbi di maltempo sono alimentati da un flusso secondario di correnti relativamente più fresche in arrivo da est, mentre un campo di Alta pressione di origine africana rimane protagonista sull’Europa centro-occidentale.

Prossime ore con nuovo miglioramento in vista in Italia

Proprio sulla scia di quanto avvenuto nel corso della giornata di ieri, le prossime ore vedranno un nuovo miglioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola. Stando infatti a quanto prospettano i principali centri di calcolo, le piogge e i temporali che, durante il pomeriggio, hanno sconfinato anche piuttosto frequentemente fin su aree di pianura, sono destinati ad esaurirsi grazie ad un un aumento di pressione sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale.

Ritrovata stabilità in tutta Italia, fatto salvo isolate eccezioni in serata

La serata trascorrerà in compagnia del ritorno della generale stabilità e del relativo bel tempo, con schiarite quantomeno parziali di conseguenza in avanzamento. Qualche isolata eccezione di maltempo potrà ancora insistere in serata in particolare sul Trentino Alto Adige, mentre sul resto del Paese a tornare protagonista sarà l’estate, con clima peraltro tendenzialmente caldo e temperature in ogni caso superiori alla media di riferimento.

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