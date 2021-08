METEO – CALDO RECORD: possibile primato NAZIONALE ed EUROPEO registrato quest’oggi in SICILIA, ecco DOVE

Temperature da capogiro, ecco la situazione meteo in Italia

Buon pomeriggio cari lettori del Centro Meteo Italiano! Stiamo vivendo la settimana più calda (probabilmente) di tutto il 2021, che ci sta conducendo verso la festa di Ferragosto ed il definitivo decadimento della stagione estiva. Nella giornata di ieri abbiamo potuto osservare temperature estreme in Sicilia, come i 47°C registrati a Lentini: come riporta il SIAS (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano), ben 28 centraline su 86 prese in considerazione hanno oltrepassato il valore record della serie storica degli ultimi 18 anni. Come vedremo più avanti tale record potrebbe essere scalzato da un nuovo valore registrato proprio qualche ora fa nella cittadina di Siracusa. Nei prossimi giorni il caldo si farà sentire al centro ma anche al nord Italia dove sono attesi valori di temperatura piuttosto elevati!

Tendenza meteo per il periodo di Ferragosto

Meteo – Ondata di caldo agli apici quest’oggi, con valori di oltre 44-45°C sulle Isole Maggiori e fino a 40°C su Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Lazio e tra Toscana e Umbria. Non sono previste grosse variazioni verso il weekend di Ferragosto, che sarà caratterizzato ancora da molto caldo su tutta la nostra penisola. Al centro-sud vivremo un lieve calo delle temperature massime, mentre al nord arriveranno temperature estreme: non sono da escludersi punte fino a 38-40°C sulla Pianura Padana nei punti più depressi. Si aggrava inoltre la siccità in Italia che sui versanti Adriatici si profila in maniera allarmante. Moltissime infatti sono le città col bollino rosso per disagio bioclimatico, segnalate dal Ministero della Salute. Ecco quali!

Bollino rosso su moltissime città italiane, ecco il resoconto

Massimo livello di pericolosità su moltissime città italiane a causa del caldo: da domani, avremo bollino rosso (livello 3 per disagio bioclimatico) su su Bari, Bologna, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma e Trieste. Si aggiungono a queste dopodomani Bolzano, Brescia, Cagliari, Firenze e Viterbo. Bollino arancione previsto per Napoli e Ancona. Per la settimana più calda di tutto l’anno si consiglia di evitare di esporsi al caldo nelle ore di picco, evitare zone trafficate e attività fisica ed assicurarsi di un adeguato ricambio d’aria per non affaticare il fisico. Un valore da record è stato registrato pocanzi dalla stazione meteorologica di riferimento di Siracusa, come vedremo nel prossimo paragrafo!

