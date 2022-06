METEO – Settimana BOLLENTE in Italia con TEMPERATURE di 40°C e siccità sempre più pesante. Ecco la TENDENZA

Domenica di bel tempo in Italia, ma anche qualche acquazzone e temporale

Buongiorno e buona domenica cari amici del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede un vasto e robusto promontorio africano esteso dal Mediterraneo occidentale verso l’Europa centro-orientale, mentre una saccatura in quota di aria fresca è estesa dall’Europa orientale fino al Mediterraneo meridionale, interessando parzialmente il Sud Italia. Domenica quindi con il bel tempo in Italia, con cieli soleggiati su gran parte delle regioni, ma nelle ore pomeridiane sono attesi acquazzoni e temporali tra Calabria e Sicilia e sulle Alpi. Temperature sopra la media al Centro-Nord con massime fino a 33°C-35°C sulla Pianura Padana, zone interne delle regioni centrali del versante tirrenico e sulla Sardegna, temperature più contenute invece al Sud.

Inizio settimana con caldo in intensificazione

Nei primi giorni della prossima settimana avremo ancora un robusto promontorio anticiclonico di matrice africana esteso sul Mediterraneo centro-occidentale, mentre una depressione atlantica è discesa verso sud fino a portarsi a ridosso della Penisola Iberica con un minimo di pressione al suolo di circa 1005 hPa, favorendo una maggiore risalita di aria calda africana da sud-ovest verso nord-est, interessando direttamente il Mediterraneo centrale. Tempo dunque stabile in Italia con sole prevalente da Nord a Sud e caldo in intensificazione, specie da martedì. Le massime arriveranno infatti a toccare i 35°C-37°C sia in Pianura Padana che nelle zone interne del Centro-Sud, fino a sfiorare i 40°C nelle zone interne della Sardegna.

Giorni centrali della settimana roventi con caldo anomalo

Nel corso dei giorni centrali della settimana avremo ancora il promontorio africano esteso sul Mediterraneo e la circolazione depressionaria ancora in Atlantico a ridosso dell’Europa occidentale. In Italia continueremo cosi ad avere tempo stabile con tanto sole e caldo in ulteriore intensificazione. Le massime arriveranno infatti a toccare i 38°C-39°C in Pianura Padana e fino a 40°C nelle zone interne del Centro-Sud e delle Isole Maggiori, con locali picchi anche superiori. Solo nella giornata di mercoledì potremo avere una temporanea rinfrescata al Nord con la possibilità anche di qualche pioggia a causa del transito di un cavetto d’onda sull’Europa centrale.

Fine settimana ancora senza piogge e con caldo intenso?

Gli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS mostrano la depressione atlantica venire agganciata dal flusso perturbato principale, la quale andrebbe a transitare sull’Europa centrale nella giornata di sabato, interessando parzialmente anche il Nord Italia, mentre una nuova saccatura atlantica si andrebbe ad estendere verso la Penisola Iberica. Sul Mediterraneo troveremo ancora il robusto promontorio di alta pressione. Weekend quindi ancora con condizioni meteo stabili, tranne delle piogge al Nord nella giornata di sabato con temporanea rinfrescata. Per giornata di domenica viene vista infatti ancora stabilità ovunque con temperature roventi e massime fino a 37°C-38°C sulla Pianura Padana e prossime ai 40°C nelle zone interne del Centro-Sud e delle Isole. Le piogge sembrerebbero ancora lontane e stando al modello GFS non si intravedono perturbazioni in arrivo sull’Italia almeno fino a fine mese, con la siccità che si fa sempre più pesante.

