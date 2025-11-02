Meteo – Cambia tutto per la prossima settimana, nuova ondata di maltempo in vista: l’Autunno non si arrende

Maltempo in azione su parte dello stivale

Una parte dello stivale è quest’oggi alle prese con un nuovo peggioramento a seguito della breve pausa registrata nella giornata di ieri, con piogge e temporali localmente anche intensi che si attivano sulle aree più settentrionali del Paese stesso e sull’alto versante tirrenico. La neve torna ad imbiancare le cime più alte delle Alpi, con temperature che, in questo contesto, non subiscono significative variazioni, risultando al più mediamente in lieve diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Il maltempo si estenderà al centro-sud per domani

Il fronte instabile, innescato dal passaggio rapido di un cavo perturbato di natura atlantica in lieve affondo sul Mediterraneo centrale, scenderà verso meridione nella giornata di domani lunedì 3 novembre, generando un evidente miglioramento con ampie schiarite proprio al settentrione. Piogge e occasionali temporali potranno transitare sulle regioni centro-meridionali peninsulari, specie di sponda tirrenica, ma non risparmiando comunque il versante adriatico, specie la Puglia.

Breve pausa dal maltempo tra martedì e mercoledì

Un miglioramento potrebbe coinvolgere anche il centro-sud tra la giornata di martedì 4 e quella di mercoledì 5 novembre, con il ritorno di condizioni meteo di generale stabilità e relativo bel tempo, grazie allo scivolamento del cavo perturbato sul settore balcanico. Tuttavia, stando ai recenti aggiornamenti modellistici e a differenza di quanto si prospettava fino a ieri, anche questa pausa dal maltempo potrebbe giungere presto a conclusione, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Nuovo peggioramento da giovedì?

Un nuovo peggioramento delle condizioni meteo potrà riguardare l’Italia a partire dalla giornata di giovedì 6 novembre a causa della discesa di una saccatura depressionaria di origine nordatlantica, che andrà peraltro ad agganciare la perturbazione presente sulla Penisola balcanica, con piogge e possibili temporali in arrivo soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, con rinnovato calo termico. Da valutare, con l’approssimarsi dell’evento, un plausibile coinvolgimento del meridione: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

