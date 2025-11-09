Meteo Torino – Stabilità nei prossimi giorni, ma con nubi basse e foschie

Meteo Torino, la situazione
Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dall’azione di una ciclogenesi di 1009 hPa sul nord della Tunisia in progressivo trasferimento verso la Sicilia. In tal modo le condizioni meteo risulteranno incerte sul sud Italia, mentre le regioni settentrionali godono di una maggiore protezione dell’alta pressione. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.
Previsioni meteo Torino oggi
Giornata di domenica al via con cieli nuvolosi sui settori di pianura per la presenza di nubi basse e stratificate; maggiori schiarite sulle Alpi. Nel corso del pomeriggio attesi ancora addensamenti sui settori di pianura, anche su Torino, ma non mancheranno le schiarite. Foschie nottetempo. Consulta le previsioni meteo Torino. Temperature con lievi variazioni su Torino e comprese tra i +5/+6°C della notte ed i +14/+15°C del pomeriggio.
Previsioni meteo domani
Giornata di lunedì 10 novembre all’insegna di una mattinata con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo banchi di nebbia o nubi basse sui settori di pianura. Nel corso del pomeriggio atteso il passaggio d’innocui addensamenti medio-alti, anche su Torino. Cielo stellato nottetempo. Temperature in calo nei valori minimi su Torino e comprese tra i +2/+3°C della notte ed i +14/+15°C del pomeriggio.
Prossima settimana al via stabile
Meteo che si manterrà mediamente stabile nel corso della prossima settimana. Campo barico in aumento sul Mediterraneo centrale, favorirà condizioni meteo stabili sul Piemonte e sulla città di Torino, seppur con qualche velatura di passaggio. Da segnalare solo possibili nebbie durante la notte ed al primo mattino sui settori di pianura.
