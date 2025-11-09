Questo sito contribuisce alla audience di Il Messaggero

Domenica 9 Novembre
Meteo domani 10 novembre: tempo in miglioramento in Italia, ma ancora residui fenomeni su alcune regioni

di Cristiano Caparbi

Previsioni meteo in Italia per domani 10 novembre 2025: tempo in miglioramento per l'allontanamento della saccatura verso i Balcani, ma ancora residui fenomeni

Situazione sinottica europea

Saccatura depressionaria in movimento dal Mediterraneo centrale verso i Balcani con minimo al suolo di circa 1010 hPa in movimento dallo Ionio verso la Grecia, portando residui fenomeni sull’Italia. Alta pressione con valori intorno a 1025 hPa che dal basso Atlantico si espande verso la Penisola Iberica ed il Mediterraneo occidentale. Più a nord troviamo una vasta e profonda area depressionaria con un minimo intorno a 985 hPa. Minimo di pressione anche sul Mar di Barents con valori fino a 995 hPa. Anticiclone termico presente invece sulla Groenlandia con massimi al suolo fino a 1035 hPa.

Previsioni meteo per domani, 10 novembre

Al Nord: Condizioni di tempo stabile al mattino sulle regioni del Nord con foschie o nubi basse sulla Pianura Padana e maggiori schiarite sui rilievi. Tra pomeriggio e sera poche variazioni con tempo asciutto e cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con addensamenti sul versante adriatico e sole prevalente altrove. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati e locali addensamenti in Appennino. Tra la sera e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime stabili o in calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino locali piogge su Sicilia orientale e Puglia meridionale, variabilità asciutto altrove. Al pomeriggio residui fenomeni sugli stessi settori, poche variazioni altrove con maggiori schiarite. In serata e nottata tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.

Cristiano Caparbi

Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.

