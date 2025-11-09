Meteo domani 10 novembre: tempo in miglioramento in Italia, ma ancora residui fenomeni su alcune regioni

Situazione sinottica europea Saccatura depressionaria in movimento dal Mediterraneo centrale verso i Balcani con minimo al suolo di circa 1010 hPa in movimento dallo Ionio verso la Grecia, portando residui fenomeni sull’Italia. Alta pressione con valori intorno a 1025 hPa che dal basso Atlantico si espande verso la Penisola Iberica ed il Mediterraneo occidentale. Più a nord troviamo una vasta e profonda area depressionaria con un minimo intorno a 985 hPa. Minimo di pressione anche sul Mar di Barents con valori fino a 995 hPa. Anticiclone termico presente invece sulla Groenlandia con massimi al suolo fino a 1035 hPa.

Previsioni meteo per domani, 10 novembre

Al Nord: Condizioni di tempo stabile al mattino sulle regioni del Nord con foschie o nubi basse sulla Pianura Padana e maggiori schiarite sui rilievi. Tra pomeriggio e sera poche variazioni con tempo asciutto e cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 10 novembre

Al Centro: Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con addensamenti sul versante adriatico e sole prevalente altrove. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati e locali addensamenti in Appennino. Tra la sera e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime stabili o in calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 10 novembre

Al Sud e sulle Isole: Al mattino locali piogge su Sicilia orientale e Puglia meridionale, variabilità asciutto altrove. Al pomeriggio residui fenomeni sugli stessi settori, poche variazioni altrove con maggiori schiarite. In serata e nottata tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

