METEO CATANIA – Ancora poche ore di MALTEMPO in città, poi progressivo miglioramento, tutti i dettagli

Forte maltempo in Sicilia, bilancio parla di una vittima

Mentre sulle regioni centro-settentrionali sono alle prese con l’ennesima ottobrata del mese, diversa è la situazione al sud Italia, soprattutto nelle aree sudorientali della Sicilia, dove si risente ancora delle correnti instabili apportate dalla goccia fredda ormai in scivolamento verso il nord-Africa. Il maltempo infatti continua a sferzare sulla Trinacria, dove tra l’altro si registra anche un morto nel siracusano. Nelle prossime ore il tempo è destinato a migliorare anche in queste zone, con la sempre maggior prorompenza della cupola anticiclonica sul nostro Paese. L’instabilità ha coinvolto anche Catania come vedremo, ma senza apportare grossi disagi.

Bel tempo invece al centro-nord

Il progressivo allontanamento verso meridione della goccia fredda mediterranea che negli scorsi giorni ha portato maltempo anche intenso sulle regioni centro-settentrionali e in special modo sui settori nordoccidentali, favorisce la rimonta anticiclonica di origine africana, con l’ultima ottobrata al centro-nord. Questa apporterà quest’oggi e nei prossimi giorni cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi su tutti questi settori, con qualche nebbia non esclusa in Val Padana e nelle valli in generale.

Previsioni meteo Catania oggi

Per quanto riguarda la giornata odierna è previsto un graduale e progressivo miglioramento per la città di Catania, dopo che il maltempo ha sferzato la città da questa notte con accumuli di pioggia al suolo tuttavia non proprio eccessivi: essi infatti si tengono generalmente al di sotto dei 30 millimetri. Gli estremi termici registrati oggi dalla città catanese misurano +23°C circa per la massima e +18/+19°C per la minima.