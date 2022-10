Meteo – Cenni di attività dell’autunno nei prossimi giorni con maltempo in arrivo in Italia, i dettagli

Rovesci e temporali tornano a caratterizzare l’Italia

A seguito di una settimana prevalentemente trascorsa con condizioni meteo di generale stabilità all’interno della nostra Penisola, con ampie schiarite peraltro a partire da mercoledì 5 ottobre, l’Anticiclone azzorriano è tornato ad arretrare già da ieri, provocando un peggioramento piuttosto evidente del tempo. Ciò si è tramutato inizialmente con un aumento della nuvolosità al centro-nord e l’ingresso dei primi rovesci su Alpi e Prealpi piemontesi ieri, mentre oggi il maltempo si è gradualmente esteso ad altri settori dello stivale, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Nordovest e Isole Maggiori nel mirino del maltempo, prossime ore ancora instabilità

Nel mirino del maltempo nella giornata odierna ci sono finiti i settori più occidentali dello stivale proprio a causa dell’affondo di un cavo perturbato di natura atlantica sul Mediterraneo centro-occidentale. Rovesci hanno interessato e continuano ad interessare in maniera perlopiù isolata o sparsa il nordovest e le Isole Maggiori. Temporali si trovano al largo di Trapani, con fenomeni che occasionalmente comunque risultano anche intensi nei settori appena citati. Prossime ore saranno ancora caratterizzate da instabilità (scopri dove), malgrado un miglioramento atteso in Sardegna.

Autunno si stiracchia e mostra cenni vitali

Se i primi giorni di autunno si sono mostrati particolarmente attivi sotto il profilo del maltempo, con fenomeni anche piuttosto intensi, l’inizio di ottobre è stato invece caratterizzato da una fase più statica, con un Anticiclone azzorriano predominante nel Mediterraneo. Nei prossimi giorni, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, la stagione mostrerà dei cenni vitali, sia pur essi circoscritti soprattutto sulle aree più meridionali del Paese, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Domani maltempo al centro-sud, martedì instabilità caratterizzerà il meridione

In particolare nella giornata di domani lunedì 10 ottobre le condizioni meteo risulteranno mediamente perturbate su medio Tirreno e settori interni delle regioni centrali adriatiche, con piogge e possibili temporali localmente anche intensi. Stessa fenomenologia riguarderà il meridione e in particolare il basso versante tirrenico, in sconfinamento plausibile entro sera sulla Puglia meridionale. Nella giornata di martedì 11 invece il maltempo si concentrerà maggiormente al meridione, in particolare Sicilia, Calabria e Puglia meridionale, non potendo escludere tuttavia qualche isolato rovescio o temporale pomeridiano sull’Appennino Lazio-Abruzzese e sulle Alpi nordorientali.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni