METEO ITALIA – temperature in aumento al SUD con punte di +40 gradi e temporali in arrivo al Nord

Risalita calda verso il Mediterraneo con punte oltre i +40 gradi al Sud

Come anticipato nei giorni scorsi, motore di questa terza settimana di agosto sarà la vasta circolazione depressionaria in affondo sull’Europa occidentale. Italia divisa in due con condizioni meteo asciutte al Sud e su buona parte del Centro tra oggi e domani. Aria calda africana che risalirà sul Mediterraneo centrale portando una breve ma intesa ondata di caldo. Punte di +40 gradi potrebbero essere superate prima sulle Isole Maggiori e poi tra Puglia e Basilicata. Intanto temporali e nubifragi si avvicinano al Nord.

Maltempo in arrivo al Nord e poi al Centro con piogge e temporali intensi

Giornata odierna che vedrà un flusso di correnti umide sud-occidentali interessare il Nord Italia portando precipitazioni sparse soprattutto al Nord-Ovest. Tra la sera e la notte poi piogge e temporali interesseranno anche i settori alpini e prealpini centro-orientali. Saccatura in transito nella giornata di Giovedì e condizioni meteo instabili un po’ su tutto il Nord Italia. Peggioramento meteo che poi entro la notte su Venerdì si estenderà anche alle regioni del Centro Italia prima di un generale miglioramento in vista del weekend.

Meteo weekend: tempo in miglioramento e caldo nella norma

Con l’arrivo del prossimo weekend la saccatura depressionaria sul Mediterraneo centrale tenderà a muoversi ulteriormente verso est. Condizioni meteo che saranno in generale miglioramento su tutta la Penisola con fenomeni in esaurimento ovunque. Ci attende dunque un weekend con sole prevalente mentre sul fronte temperature queste dovrebbero restare intorno alle medie del periodo. Clima caldo dunque soprattutto domenica ma nella norma.

Tendenza meteo: ancora anticiclone defilato per la prossima settimana?

Nella prima parte della prossima settimana principali modelli meteo che mostrano una risalita dell’alta pressione verso l’Europa occidentale. Italia che potrebbe ancora restare sul margine orientale con condizioni meteo per lo più asciutte, salvo qualche temporale pomeridiano, e caldo nella norma. A seguire, anche se con le dovute differenze, sia il modello GFS che ECMWF mostrano una blanda circolazione depressionaria con aria più fresca in quota in isolamento sul Mediterraneo orientale. Tempo che potrebbe dunque mantenersi localmente instabile e senza eccessi di caldo.

